當兵休假現身桃猿開訓　馬傑森笑談同梯弟兄互動、鄰兵一件事讓他嚇到

▲▼2026樂天桃猿開訓，馬傑森。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天桃猿開訓，馬傑森。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（31日）回到桃園大本營啟動春訓典禮，去年總冠軍賽結束後隨即入伍的內野手馬傑森也在開訓場合受訪談近況；他除了這段時間在軍中作息規律、身體狀況維持正常，而4個月的軍旅生活對他而言更像是替職業生涯按下「暫停鍵」，讓他有機會重新檢視不足、思考回到球隊後要如何變得更好。

談到服役期間身體與作息的改變，馬傑森表示，軍中生活早睡早起、規律作息反而讓他維持穩定狀態，至於回到球場後需要調整的部分，他坦言會把重心放在重拾球隊節奏，並把在軍中反覆思考的課題帶回訓練場上實踐。

被問到軍中與球場在「紀律」與「團隊」上的差異，馬傑森認為自己適應很快；他笑說好險自己早就習慣球隊團體生活，「所以更了解團體生活中會遇到的事情，到軍中後其實適應得蠻快的，畢竟都是團隊生活。」

不少人形容當兵像是把人生按下暫停鍵，馬傑森也認同這樣的說法；他直言這4個月是沉澱與自我檢視的時間，「讓我可以重新審視自己過去有哪些不足、以及想要加強的地方，在軍中時我一直在思考，回到球隊後要怎麼讓自己變得更好。」

而身為職棒球員的身份，也讓他在營區成了話題人物；馬傑森透露，在軍中交到不少來自各行各業的朋友，「確實很多人會好奇打職棒是怎麼樣、好不好玩，各種問題都會來問，」甚至還有人拿著印有球隊Logo的球請他簽名，讓馬傑森直呼有心與有趣。

說到最印象深刻的片段，馬傑森提到軍中使用手機時間有限，發手機時大家多半忙著打電話、玩遊戲，有一次卻看到一位鄰兵「練軍歌」，讓他大吃一驚，「因為軍歌之後要抽考，他真的很自律，那一幕我覺得太不可思議了。」

至於長官是否會特別照顧他，馬傑森則說，遇到的長官、士官長與班長對他都很好；而先前他也曾協助國軍拍攝多支宣傳影片，他表示其實是同一天拍的，只是分段發出，拍攝地點在花蓮戰車營區，「算是互相幫忙、幫國軍做宣傳。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、春訓、馬傑森、當兵、役男、二兵

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

