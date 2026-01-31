運動雲

心情不亂了！鄭兆行首次執掌二軍兵符　曝接下任務一巧合

▲二軍總教練鄭兆行。（圖／記者李毓康攝）

▲二軍總教練鄭兆行。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

鄭兆行新球季接下樂天桃猿二軍教頭重任，他直言，消息底定後，心中那顆懸著的石頭總算放下，也準備迎接過去未曾嘗試過的新責任。

鄭兆行去年休賽季一度苦等消息，當時受訪坦言心情「亂亂的」，對未來很茫然，「那時候也想說都沒消息，不知道會怎麼樣。」直到後來接到球團指派的新任務，才真正安下心來。他直言，二軍總教練對自己而言是一項全新的挑戰，但同時也是「一個很棒的職位」。

「第一個是沒有嘗試過，再來是能夠留在二軍，以培養選手為目標。」鄭兆行表示，對教練而言，若能把選手帶起來，是一件非常有成就感的事情，因此當球團正式向他說明安排後，便決定接受這項任務，「很開心公司願意給我這個新的挑戰。」

談到整個確認過程，鄭兆行笑說時間點相當巧合，當時出席活動受訪才談到對未來動向的不確定性，沒想到正準備離開時便接到電話，「其實我們那時候坐在看台下面，我電話一直響，但不好意思接。」直到離開現場後，球團再度致電，確認續留球隊，幾天後順利拍板職務內容。

樂天今年一、二軍基地合併，鄭兆行認為，過去一、二軍南北分離，臨時調度選手時，長途移動對球員體能是一大負擔，「選手知道要上一軍當然很開心，但身體其實是疲累的。」如今基地合併後，調動只需短時間即可完成，能大幅減輕移動辛勞。

不過鄭兆行也坦言，過去從南部北上，對球員而言是一種「期待感」，現在則像是「跨過一面牆就到了」，感受上有所不同，但整體來看，對實務運作仍是利多。

對教練團而言，一、二軍合併最大優勢在於溝通效率。鄭兆行表示，無論是選手狀況、訓練問題，都能第一時間直接討論，「不用隔很久才傳達。」一軍教練也能親自到二軍場邊觀察，比賽時直接掌握選手近況，比電話詢問更即時、更精準。

「他們來看看，就知道選手狀況如何了，很快。」鄭兆行說。

正式接下二軍教頭任務，鄭兆行期許自己善用多年在職棒累積的經驗，協助年輕球員成長，為球隊培養更多即戰力。他強調，角色不同、責任更重，但也正是這份挑戰，讓他感到踏實與期待。

