運動雲

>

40歲還能談複數年！林智平自己都意外　3年前差點轉教練？

▲▼ 林智平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林智平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

40歲老將「小師兄」的林智平，職棒生涯邁入第19個賽季之際，與球團完成兩年複數年合約簽署，平均月薪25萬元，連他本人都沒想過，「其實我也滿意外的，真的沒有想說這個年紀，還能這麼順利談到複數年約。」

能夠簽下這紙合約，林智平透露，過程幾乎全權交由經紀人處理，「有跟經紀人一起討論過，他給我一些方向，覺得我還可以爭取複數年，我就沒有多想，因為想太多只會給自己壓力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也直言，能在40歲獲得球團肯定，代表這幾年場上的表現被看見，「我只能說自己滿幸運的，但前面的準備跟努力一定要下得很足，才有這個機會。」

事實上，林智平近兩年的職涯走勢，堪稱「倒吃甘蔗」。2023年一度因隊內內野戰力成形，出賽空間被大幅壓縮，整季僅在一軍出賽4場，卻在二軍以38歲之齡繳出3成74打擊率，相隔15年再度奪下二軍打擊王。2024年他好不容易重返一軍輪值，卻又在4月底因碰撞造成左膝韌帶撕裂，一度休養兩個多月；沒想到傷癒歸隊後火力全開，56場出賽打擊率高達3成31，並在9月底完成生涯千安里程碑，最終獲頒年度「東山再起獎」。

去年，林智平則出賽99 場，敲出106 支安打，另外季後賽第4戰於澄清湖球場交手統一7-ELEVEn獅隊，於9局上一出局、球隊落後3分之際，從終結者陳韻文手中轟出追平比數的三分砲，將戰線硬是延長至延長賽；樂天桃猿隨後在10局上攻下致勝分，最終成功晉級台灣大賽，林智平也憑藉關鍵一擊獲選單場MVP，再度展現老將價值。

回顧這段歷程，林智平坦言，正因得來不易，會更珍惜接下來的兩個球季，「當然還是會繼續拼，春訓期間把技術跟身體素質再提升，希望明年球季可以更突出、更不一樣。」

面對年輕世代競爭，他不諱言有壓力，但更多的是期待，「比賽強度只會越來越高，我會擔心自己表現，但也很期待去挑戰這些又陌生、又有強度的年輕人。」

林智平在休賽季選擇到開南大學自主訓練，與大學生一同交流。他分享，相較過去單獨自主訓練，團體環境反而能帶來更多刺激與方向，「不是自己一個人，能看到大家在做什麼，也能修正自己，這個氛圍我很喜歡。」

至於未來是否轉任教練，他笑說，三年前低潮期確實有被球團提過，但隨著成績回溫，「這個聲音好像就淡掉了。」目前仍希望把重心放在球員身分上，「當選手的時刻我真的很喜歡，當教練其實很不容易，要顧的事情太多了。」

被問到新賽季目標，林智平展現幽默，「希望媒體記者大哥哥、大姊姊都身體健康，多多進場，幫我們拍到更好的美姿美儀。」玩笑過後，他強調還是要「健康」，「身體健康最重要，好好把這兩年打完。」

關鍵字： 林智平樂天桃猿職棒續約千安中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

熱門新聞

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲4度遭DFA！美媒分析主因

2桃猿首波談薪出爐!林智平等4人簽複數

3報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

4從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

5前富邦悍將左投投出赴中國代表作！

最新新聞

1桃猿石垣島交流賽先發布局曝光

2服役鄰兵一件事讓馬傑森直呼嚇到

3曾豪駒看好年輕投手競爭黃子鵬空缺

4鄭兆行首次執掌二軍　曝接下任務巧合

540歲還能談複數年！林智平也意外

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366