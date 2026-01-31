40歲還能談複數年！林智平自己都意外　3年前差點轉教練？





▲林智平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

40歲老將「小師兄」的林智平，職棒生涯邁入第19個賽季之際，與球團完成兩年複數年合約簽署，平均月薪25萬元，連他本人都沒想過，「其實我也滿意外的，真的沒有想說這個年紀，還能這麼順利談到複數年約。」

能夠簽下這紙合約，林智平透露，過程幾乎全權交由經紀人處理，「有跟經紀人一起討論過，他給我一些方向，覺得我還可以爭取複數年，我就沒有多想，因為想太多只會給自己壓力。」

他也直言，能在40歲獲得球團肯定，代表這幾年場上的表現被看見，「我只能說自己滿幸運的，但前面的準備跟努力一定要下得很足，才有這個機會。」

事實上，林智平近兩年的職涯走勢，堪稱「倒吃甘蔗」。2023年一度因隊內內野戰力成形，出賽空間被大幅壓縮，整季僅在一軍出賽4場，卻在二軍以38歲之齡繳出3成74打擊率，相隔15年再度奪下二軍打擊王。2024年他好不容易重返一軍輪值，卻又在4月底因碰撞造成左膝韌帶撕裂，一度休養兩個多月；沒想到傷癒歸隊後火力全開，56場出賽打擊率高達3成31，並在9月底完成生涯千安里程碑，最終獲頒年度「東山再起獎」。

去年，林智平則出賽99 場，敲出106 支安打，另外季後賽第4戰於澄清湖球場交手統一7-ELEVEn獅隊，於9局上一出局、球隊落後3分之際，從終結者陳韻文手中轟出追平比數的三分砲，將戰線硬是延長至延長賽；樂天桃猿隨後在10局上攻下致勝分，最終成功晉級台灣大賽，林智平也憑藉關鍵一擊獲選單場MVP，再度展現老將價值。

回顧這段歷程，林智平坦言，正因得來不易，會更珍惜接下來的兩個球季，「當然還是會繼續拼，春訓期間把技術跟身體素質再提升，希望明年球季可以更突出、更不一樣。」

面對年輕世代競爭，他不諱言有壓力，但更多的是期待，「比賽強度只會越來越高，我會擔心自己表現，但也很期待去挑戰這些又陌生、又有強度的年輕人。」

林智平在休賽季選擇到開南大學自主訓練，與大學生一同交流。他分享，相較過去單獨自主訓練，團體環境反而能帶來更多刺激與方向，「不是自己一個人，能看到大家在做什麼，也能修正自己，這個氛圍我很喜歡。」

至於未來是否轉任教練，他笑說，三年前低潮期確實有被球團提過，但隨著成績回溫，「這個聲音好像就淡掉了。」目前仍希望把重心放在球員身分上，「當選手的時刻我真的很喜歡，當教練其實很不容易，要顧的事情太多了。」

被問到新賽季目標，林智平展現幽默，「希望媒體記者大哥哥、大姊姊都身體健康，多多進場，幫我們拍到更好的美姿美儀。」玩笑過後，他強調還是要「健康」，「身體健康最重要，好好把這兩年打完。」