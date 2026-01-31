接掌冠軍桃猿曾豪駒談壓力　看好年輕投手競爭黃子鵬離隊空缺

▲▼2026樂天桃猿開訓，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（31日）回到桃園大本營啟動春訓典禮，新任總教練曾豪駒在受訪時談到接手剛奪冠的桃猿軍坦言「壓力確實是有」，但他選擇把焦點放回日常工作，目標是把訓練與比賽細節做到位，讓球員在穩定中成長；此外他也提到2月10日石垣島登場的「亞洲門戶交流賽」出賽選手考量。

曾豪駒提及，過去累積一些經驗，希望能在今年總教練任職期間把好的部分複製並呈現，讓球隊延續既有傳統與競爭力，「打出精彩的比賽，讓球隊的好傳統繼續延續下去。」

談到今年春訓地點台東，曾豪駒說明主因是場地便利性，由於嘉義基地目前仍在整修，因此球團協助移師台東，當地具備主球場與副球場等完整設施，能提升整體使用效率；不過相對比較不足的是「比賽對象」，後續仍需協調安排。

至於2月石垣島交流賽名單，曾豪駒指出一開始就已規劃完成，將以近一兩年的年輕選手為主，剛進來的新同學多半不在名單內，原因是現階段更需要把身體素質與基礎打穩；他也強調，不管什麼對外賽，「都要把握機會去學習、去成長。」而這次「亞洲門戶交流賽」將於2月10、11日舉行。

至於兩場先發投手人選，曾豪駒表示會再與投手教練川岸強確認整體狀況後決定；被追問可能名單時，他點名陳克羿與林子崴，並稱讚陳克羿從重訓營起就非常積極，「只要願意努力、把握機會，總有一天會輪到他。」

談到輪值布局，曾豪駒表示黃子鵬離開後留下的局數，今年會「開放大家去競爭」，他估計大約有120局甚至更多需要由年輕投手補上，也因此對年輕人抱持高度期待，「這對他們來說是一個很好的機會。」

外籍投手戰力方面，曾豪駒坦言少了過去高度倚重的強力左投魔神樂確實會有落差，面對空缺他期待新洋將能盡快融入、扛起局數；至於洋將報到時間，曾豪駒說他們多數會在過年後抵台，在正式加入團隊前會先進行自主訓練，來台後再依照每位洋將進度逐步銜接春訓課表。