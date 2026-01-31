王溢正點名樂天2大新秀！鍾亦恩有自己影子：用我的Style幫助他

▲王溢正。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

「姊姊」王溢正回鍋樂天桃猿擔任二軍投手教練，開始用不同角度看待年輕投手的成長。他強調，指導投手最重要的不是複製成功模板，而是「因材施教」，找出每名投手的特質，再協助他們放大優點。

談到目前觀察到的年輕投手，包括去年首輪指名西苑高中鍾亦恩，王溢正直言，對方在投球協調性與體格條件上，確實讓他聯想到過去的自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我覺得他投球的協調性跟我以前真的滿像的，而且體格也蠻接近，協調性都一樣。」因此在指導方向上，會以自身經驗作為參考，「我會朝我自己、我自己的Style去幫助他。」

至於下勾投手陳世展，王溢正則指出，比起黃子鵬，他在投球機制上與張喜凱較為相似，「如果是投球機制的話，跟喜凱比較。」不過他也強調，相似並不代表完全一樣。

「當然不是每一個都一樣啦，所以我說他機制有點像，還是要找出他的優點。」王溢正說，教練的工作是先去了解球員，再進一步指導，「不能就是他像誰，就直接給他那一套。」

他強調每名投手都必須依照自身條件調整，而不是被既定模板限制。

在與年輕投手的互動上，王溢正希望拉近距離，鼓勵球員主動發問、討論，「不要叫我教練，叫我賢拜就好！」他直言，自己不會吝嗇分享經驗，「反正我留了一身本領也沒有用，沒有用武之地也沒有用。」只要球員願意問，他都樂於協助補強不足之處。

▲2026樂天桃猿開訓，鍾亦恩。（圖／記者李毓康攝）