談隊長交接梁家榮　林立直言隊長只是職務、全隊都有責任才會更強

▲2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（31日）回到桃園大本營啟動春訓典禮，陣中主力林立受訪談到休季調整表示目前仍以恢復身體負荷為優先，至於傷勢狀況則表示要等今天練完才知道好壞；同時球團同日宣布2026新任隊長由梁家榮接任，林立也直言「隊長只是職務」，更重要的是全隊都要具備帶領學弟的特質，球隊才會更強。

林立提到，休季重心並非刻意調整，而是希望先把身體恢復到正常狀態，再銜接訓練、進入春訓節奏，最後一路準備到開季，「現階段就是看身體能不能去負荷，其他就順其自然。」

談到手部傷勢恢復進度，林立提及目前難下定論，他指出這段時間以治療、休息為主，技術訓練進度相對慢，尤其是會影響手腳的部分不會特別強練，「不好的話就再給它一點時間。」

至於去年賽季結束後婉拒參與3月開打的經典賽，林立直言主要也是身體考量，他表示球隊近年多次打進季後賽、球季結束比別人晚，累積疲勞後休息時間也不夠，「剛好這次受傷真的時間比較久，所以才會想要就不參加了。」

林立也強調，中華隊並非「一定要有誰」，台灣還有旅外好手與不少值得嘗試的年輕球員，「沒有試也不知道」，而自己已經打過不少國際賽，讓更多人參與，能讓外界看到「其實這些人也可以」，也是一種世代與時間的轉換。

針對隊長交接，林立表示隊長只是職務，他認為職業球隊每個人都要能為自己表現負責，也要具備帶領學弟的特質，「隊長是名義上的隊長，所以很多事情都要交給隊長，但其實是讓更多人都有這個特質，那球隊才會更強。」

被問到換人接隊長是否可惜，林立直言「換人當隊長也沒有不好，誰當我覺得都一樣」，甚至認為由不同人嘗試未必更差；他也提到球隊內包括林承飛等資深選手都能成為帶領者，「我們就是互相討論、互相去帶領學弟，隊長對他來講其實不是太大問題。」