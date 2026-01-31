運動雲

>

談隊長交接梁家榮　林立直言隊長只是職務、全隊都有責任才會更強

▲▼2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（31日）回到桃園大本營啟動春訓典禮，陣中主力林立受訪談到休季調整表示目前仍以恢復身體負荷為優先，至於傷勢狀況則表示要等今天練完才知道好壞；同時球團同日宣布2026新任隊長由梁家榮接任，林立也直言「隊長只是職務」，更重要的是全隊都要具備帶領學弟的特質，球隊才會更強。

林立提到，休季重心並非刻意調整，而是希望先把身體恢復到正常狀態，再銜接訓練、進入春訓節奏，最後一路準備到開季，「現階段就是看身體能不能去負荷，其他就順其自然。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到手部傷勢恢復進度，林立提及目前難下定論，他指出這段時間以治療、休息為主，技術訓練進度相對慢，尤其是會影響手腳的部分不會特別強練，「不好的話就再給它一點時間。」

至於去年賽季結束後婉拒參與3月開打的經典賽，林立直言主要也是身體考量，他表示球隊近年多次打進季後賽、球季結束比別人晚，累積疲勞後休息時間也不夠，「剛好這次受傷真的時間比較久，所以才會想要就不參加了。」

林立也強調，中華隊並非「一定要有誰」，台灣還有旅外好手與不少值得嘗試的年輕球員，「沒有試也不知道」，而自己已經打過不少國際賽，讓更多人參與，能讓外界看到「其實這些人也可以」，也是一種世代與時間的轉換。

針對隊長交接，林立表示隊長只是職務，他認為職業球隊每個人都要能為自己表現負責，也要具備帶領學弟的特質，「隊長是名義上的隊長，所以很多事情都要交給隊長，但其實是讓更多人都有這個特質，那球隊才會更強。」

被問到換人接隊長是否可惜，林立直言「換人當隊長也沒有不好，誰當我覺得都一樣」，甚至認為由不同人嘗試未必更差；他也提到球隊內包括林承飛等資深選手都能成為帶領者，「我們就是互相討論、互相去帶領學弟，隊長對他來講其實不是太大問題。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、林立、梁家榮

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

熱門新聞

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲4度遭DFA！美媒分析主因

2桃猿首波談薪出爐!林智平等4人簽複數

3報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

4從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

5前富邦悍將左投投出赴中國代表作！

最新新聞

1桃猿石垣島交流賽先發布局曝光

2服役鄰兵一件事讓馬傑森直呼嚇到

3曾豪駒看好年輕投手競爭黃子鵬空缺

4鄭兆行首次執掌二軍　曝接下任務巧合

540歲還能談複數年！林智平也意外

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366