林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣火球男林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）春訓即將於2月中旬點正式開始，亞利桑那響尾蛇31日公布春訓邀請名單，台灣強投林昱珉確定受邀參加大聯盟春訓，這也是林昱珉在經歷兵役、層級提升後，首度以非40人名單選手身分正式進軍大聯盟春訓營，爭取新賽季在大聯盟舞台亮相的機會。

現年22歲的左投林昱珉，曾在2024年世界棒球12強賽展現優異宰制力幫助台灣奪冠，其職涯動態深受球迷關注。上個賽季，林昱珉整季待在3A層級出賽，共計先發23場，繳出5勝7敗、防禦率6.64的成績。

雖然在被稱為「打者天堂」的太平洋岸聯盟中，其防禦率數據看似偏高，且每9局投出7.5次三振與5.3次四壞球的表現仍有進步空間，但他在101.2局投球中送出85次三振，展現出一定競爭力。

根據《Baseball America》評選的響尾蛇隊開季前30名新秀名單，林昱珉被列為隊內第24名。球探報告指出，林昱珉具備極高轉速的滑球與曲球，這使他擁有出色潛力，儘管直球速度限制了評價上限，但若能在2026年賽季投出更穩定表現，仍有機會挑戰大聯盟後段輪值。值得關注的是，去年他因履行12天補充兵役錯過春訓新秀集訓，今年重返春訓舞台，對於爭取2026世界棒球經典賽正選身分具有指標意義。

在其他台將動態方面，2026年春訓預計將有至少5名台灣球員亮相，名列40人名單的包括剛被交易至休士頓太空人的鄧愷威、底特律老虎的李灝宇，以及奧克蘭運動家的莊陳仲敖。此外，運動家新星林維恩也與林昱珉相同，將以非40人名單受邀身分出擊。

關鍵字： MLB林昱珉春訓2026WBC響尾蛇

