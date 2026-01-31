樂天桃猿春訓開訓　林立8年留桃猿笑稱「錢多啊」：重點是穩定

▲2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿31日春訓開訓，去年年底與球團達成共識、簽下8年複數年合約的林立受訪時也談到續約決定，先幽默笑回「原因喔？錢多啊」隨後他也說得坦白，這份長約對他而言，關鍵在於「時機點」與「穩定」，加上熟悉環境與球隊氛圍，最終選擇提前定案、續留桃猿。

林立表示，自己原本仍是以「一年一年」的模式在走，且距離自由球員（FA）資格僅差一年，他也提到，球季還沒開打，狀況其實難以預料，「今年還沒打也不知道，說不定受傷、場數沒到，要再等一年，那都是有可能。」

至於決定是否想了很久？林立直言當然要思考，「大家都知道明年就有資格嘛，那這都是要去討論的，」他透露最終方向符合與經紀人討論的預期，「沒有到太差，所以就選擇留這。」

外界關注林立是否曾想過「等拿到FA去市場測水溫」，他也不避諱表示當然有，但同時點出自由市場的不確定性與風險，「說不定我今年打很爛，到時真的去自由球員市場，沒有球隊要，」林立認為即便進市場，也可能面臨與期待落差的未知，「去新球隊表現說不定比他們想像中不好，那其實也都是一個未知數。」

談到留隊原因，林立也提到自己對環境的熟悉與歸屬感，「自己都是在桃園長大的，那我覺得在桃園也不錯，」他也表示，雖然球團去年問題比較多，但自己更在意的是場上與隊內氛圍，「還有球隊彼此之間的選手之間的默契。」

林立強調，這份8年合約對他而言，就像是把過去一年一年簽的節奏延長，「就是這樣平常每一年一年簽，只是我簽成8年。」

他也坦言自己不把續約視為「要去跟人競爭」的證明，「我覺得我沒辦法跟人家競爭，因為我也不是最好的，」但在FA資格將到來之際，球團願意提前給出長期承諾，他認為就是「剛好的時機」：「然後剛好自己的表現也不差啦，球團也願意給予這個肯定。」