王溢正回桃猿曾猶豫：但老朋友都在　沒想過補辦引退儀式

記者王真魚／桃園報導

「姊姊」王溢正回鍋前東家樂天桃猿擔任二軍投手教練，「回娘家」開心之餘，也坦言其實一開始相當緊張。他表示接到球團邀請是在去年年末，當時確實考慮了一小段時間，最終決定回來關鍵還是「老朋友們」。

王溢正2023年季中被樂天桃猿交易給台鋼雄鷹，2024年球季結束被放在戰力外名單，在台鋼僅在一軍出賽3場，球季結束後確定釋出。

離開台鋼後，王溢正轉往基層發展，包含去年到錦興國小指導小球員，當時正準備起步就收到樂天的邀約，「去年年末（接到邀請），回來時是有猶豫一下。」最終決定點頭，關鍵是熟悉的環境與老朋友，「想說老朋友們都在，就回來看看。」

真正回到球隊後，王溢正坦言感受和想像中不太一樣。他透露，重訓營剛回來時時，看到熟悉的位置，卻發現身邊多半是新面孔，「位置很熟，可是人怎麼都好像不太一樣？」年輕球員比例大幅增加，也讓他重新適應角色轉換。

「一定會緊張。」王溢正坦言，選手身分轉為教練，加上久違回到職棒體系，難免不自在，尤其在教導球員時，必須重新思考表達方式，「要找到怎麼解釋，他們才聽得懂，口條也很重要。」

見到老隊友、老同學，也逐漸放下緊張感。王溢正直言，過去熟識的朋友出現，自己安心不少，「看到老朋友，真的會比較不緊張。」

接下投手教練一職，王溢正謙虛表示，仍在摸索教練角色。他笑說，選手時期可以輕鬆聊天，現在身分不同，必須更警醒，也更要求自己把經驗轉化成球員能理解、能吸收的內容。

如今回鍋老東家，有想過補辦引退儀式嗎？王溢正則直言並沒有這樣的想法。他笑說自己個性較為害羞，「現在叫我出來講話都會抖，字還會變少」，接下來希望把心力放在教練工作上。