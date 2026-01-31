銀次、岡島豪郎將來台交流！桃猿派4選手赴久米島

▲日本東北樂天金鷲社長森井誠之暫代樂天桃猿領隊。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿持續深化台日交流，球團代理森井誠之今於開訓活動中透露，將與日本職棒 樂天金鷲 展開多面向合作，不僅涵蓋球員與教練層面的訓練交流，也延伸至球團營運、票務與行銷等實務經驗共享，盼藉由長期往來，全面提升球隊與球團整體競爭力。

森井誠之進一步指出，首波交流將於下周展開，金鷲隊方面將派出兩位「樂天體系」重量級代表來台，包含已退役的銀次擔任大使，以及去年引退的岡島豪郎，兩人將自沖繩來台，與桃猿選手進行為期約 4 天的打擊指導與技術交流。 球團高層指出，雖然行程時間不長，但希望能藉此讓雙方球員與教練彼此認識、建立互動基礎，未來能夠持續往返交流，「這次不只是技術指導，更重要的是彼此理解與經驗分享。」

除了日方來台交流，桃猿也規劃回訪行程，預計將安排 4 名選手前往金鷲二軍春訓基地久米島，進行聯合訓練；同時，投手教練也將一同參與交流，讓合作層面不僅止於球員，而是涵蓋整個教練團體系。

森井誠之強調，這樣的交流並非單向學習，也不是以「誰比較強」作為前提，而是希望透過文化、技術與思維的互動，拓展選手視野，「不只我們的選手去學習，也有很多地方是日本那邊可以向我們學的。」

此外，這項合作也不僅限於場上戰力。森井誠之透露，未來雙方也將在球團營運層面深化交流，包含票務、行銷與球迷經營等實務經驗分享，盼藉由樂天集團資源，打造更具競爭力與吸引力的職業球團。

森井誠之表示，相關交流細節將陸續以新聞稿對外公布，這次台日合作將以「一年期、持續往返」為方向規劃，希望讓交流成為常態，而非一次性的活動，最終目標是讓每一位選手與整體團隊都能因此獲得成長。