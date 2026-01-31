樂天桃猿春訓開訓！ 喊出「做伙 #UNITE」目標直指二連霸

▲樂天桃猿開訓，領隊森井誠之。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

Rakuten Monkeys 2026春訓典禮於今（1/31）日回歸桃園大本營強勢登場，正式發表全新年度口號「做伙 #UNITE」，象徵全猿團結一心並肩作戰，攜手迎接嶄新賽季的挑戰， 目標直指總冠軍二連霸。

本次典禮貴賓雲集，運動部政務次長鄭世忠、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏均蒞臨指導； 桃園市長張善政、體育局局長許彥輝也親臨現場表達支持。

此外，桃園棒球教父張滄彬、 聯新運醫中心總經理林頌凱、球員工會主任趙子維等重要貴賓亦共襄盛舉，為桃猿男兒送 上祝福。

新球季將由冠軍總教練曾豪駒再度領軍，肩負鞏固既有戰力與培養新血的重責大任，期許延續團隊凝聚力，帶領球隊全力挑戰二連霸；典禮上亦正式宣布，2026年樂天桃猿隊長由梁家榮出任，負責擔任教練團與球員之間的溝通橋樑，引領全隊凝聚共識，朝目標全力邁進；副隊長則由選手陳冠宇與陳晨威擔任。

梁家榮表示：「接下隊長這份責任，就會盡全力，希望能夠把大家的心凝聚在一起，延續學長們一路傳承下來的團隊精神，帶著全隊再向前邁進。」

為支持球隊長期發展，樂天桃猿代理執行長森井誠之表示：「我們將以「做伙 #UNITED」 這個口號為基礎，讓全隊團結一心、並肩作戰，迎接新賽季的挑戰，目標直指總冠軍二連 霸。」

隨著春訓正式展開，樂天桃猿已整裝待發，針對新球季制定完整的階段性訓練計畫；球隊將於2月4日移師台東春訓，持續強化球員體能與技戰術內容，為新賽季奠定基礎。

接續2月10日，樂天桃猿將啟程日本石垣島，與日職千葉羅德海洋於「亞洲門戶交流賽」交手，透過高強度的跨國交流與友誼賽事，讓球員在實戰中累積經驗、調整狀態，全面精實戰力。

2026年樂天桃猿將以最強凝聚力與「做伙 #UNITE」的精神，攜手10號隊友一同迎戰新球季，迎向連霸之路。