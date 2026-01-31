洋基後援名將羅伯森宣布退休　17年生涯畫下句點

David Robertson has announced his retirement after 17 seasons, one All-Star selection, and a 2009 #WorldSeries championship with the @Yankees.



Robertson pitched in the Postseason in 10 of his 17 seasons. pic.twitter.com/cdc4BDXbDh — MLB (@MLB) January 30, 2026

記者王真魚／綜合報導

前洋基後援投手羅伯森（David Robertson） 今日透過個人社群平台宣布，正式結束自己的職棒生涯。現年40歲的他，原本即將迎來41歲賽季，近年傷勢與出賽狀況起伏，也讓這項決定並不令人意外。

羅伯森2006年選秀會中於第17輪被洋基選中，歷經小聯盟磨練後，於2008年登上大聯盟。真正讓他站上舞台的關鍵時刻，出現在2009年季後賽，他在美聯分區系列賽（ALDS）對雙城的第11局臨危登板，在滿壘、無人出局的險境中成功化解危機，成為洋基當年奪冠路上的重要拼圖。

2011年是羅伯森生涯巔峰賽季，他單季出賽70場，防禦率僅1.08，不僅入選明星賽，也獲得賽揚獎與年度MVP選票肯定，被視為傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）的接班人。2014年正式接下終結者角色後，他單季送出39次救援成功，並連續3季達成單季30次以上救援。

羅伯森效力洋基時期累積402場出賽、防禦率2.81，隨後在自由球員市場展開浪人生涯，先後效力白襪、光芒、小熊、大都會、馬林魚與遊騎兵等隊，期間也曾於2017年回鍋洋基，再度參與季後賽征戰。

2019年，羅伯森與費城人簽下2年合約，卻因傷勢影響，該季僅出賽7場，並缺席2020年整季。不過他在2021年仍獲選代表美國隊出征東京奧運，後援出賽3場，協助球隊奪下銀牌。





▲羅伯森（David Robertson）。（圖／達志影像／美聯社）

生涯後期，羅伯森多以短約、季中補強角色持續在大聯盟站穩一席之地，並於2025年再度回到費城人，完成其大聯盟最後一季。

總結羅伯森的職業生涯，他在大聯盟累計出賽881場，投出179次救援成功，送出1176次三振，生涯防禦率2.93，ERA+高達143。他擁有世界大賽冠軍、2017年世界棒球經典賽金牌，以及奧運銀牌等重要榮耀，雖未必具備名人堂門檻，但被外界視為後援投手穩定性與 longevity 的代表人物。

除了場上成就，羅伯森在場外的付出同樣令人動容。2011年，家鄉阿拉巴馬州塔斯卡盧薩遭到強烈龍捲風侵襲，他與妻子Erin成立「High Socks for Hope」基金會，投入災後重建與救助工作。基金會名稱來自他標誌性的高筒襪穿著，也象徵他願意在最艱難的時刻捲起袖子、親自投入。

多年來，羅伯森夫妻不僅協助重建家園，還實際走進災區參與清理工作，面對滿目瘡痍的現場，陪伴居民度過失去家園的低潮。基金會的關懷也逐漸擴及無家可歸的退伍軍人、重症兒童、胰臟癌研究等領域，他也因此兩度獲提名「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award）。

截至目前，「High Socks for Hope」已在17個州協助重建與配置約2萬戶住宅，近期也持續投入海外災後重建行動。基金會執行長霍蘭德（Judy Holland）直言：「很多人低估了他所做的一切，但他的內心真的非常強大。」

▲基金會執行長霍蘭德（Judy Holland）直言：「很多人低估了他所做的一切，但他的內心真的非常強大。」。（圖／達志影像／美聯社）