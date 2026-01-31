運動雲

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

記者王真魚／綜合報導

CPB立春聯賽總冠軍賽昨點燃戰火，上海正大龍在系列賽首戰（G1）展現韌性，靠著前富邦悍將左投陳冠勳掛帥先發，繳出7局無失分的壓制表現，最終以3比1力退例行賽龍頭深圳藍襪，在3戰2勝制的總冠軍賽中先馳得點，系列賽取得1比0領先。

上海正大龍例行賽排名第2，外卡賽擊敗福州海俠，順利晉級總冠軍賽，隨即迎戰戰績最佳的深圳藍襪。

此役上海正大龍推派陳冠勳先發，主投7局僅被敲出3支安打，未失任何分數，送出8次三振，另有3次保送，成功封鎖深圳藍襪打線，拿下關鍵勝投。

比賽進入尾聲，上海正大龍由前味全龍投手姚恩多接手第9局，他後援1局未失分，並送出2次三振，穩穩守住勝果。

同樣效力上海正大龍的「神全」林益全此役5打數未能敲安，不過仍跑回1分。

前台鋼雄鷹外野手巴奇達魯．妮卡兒則先發第5棒，4打數敲出1支安打。 談到闖進冠軍戰的心情，巴奇達魯直言，「一定是很興奮，也希望自己能拿出更多好的表現，回饋給支持我們的球迷。」他也強調，棒球是團隊運動，不應把焦點只放在個人身上，「最重要的是球隊能贏球。」

巴奇達魯進一步指出，爭冠之路並不容易，心態上必須一步一步來，「不能只想著冠軍，那不是這麼簡單的事，只要每個人把該做的事情做好，距離冠軍自然就會愈來愈近。」

