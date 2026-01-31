運動雲

運動家提前綁定游擊新星！7年7000萬美元續約威爾森

▲ 運動家隊與游擊手威爾森（Jacob Wilson）達成7年延長合約，球團提前綁定未來核心戰力。（圖／MLB X）

▲ 運動家隊與游擊手威爾森（Jacob Wilson）達成7年延長合約，球團提前綁定未來核心戰力。（圖／MLB X）

記者王真魚／綜合報導

運動家隊今宣布，與明星游擊手威爾森（Jacob Wilson）達成一紙7年延長合約，並附帶2033年球隊選擇權。 據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）消息來源指出，這份合約總值7000萬美元（約新台幣22.13億元）。

威爾森上季出賽125場，繳出打擊率.311／上壘率.355／長打率.444的成績，並敲出13支全壘打、63分打點，wRC+為120，最終在美聯新人王票選中名列第2。

現年23歲的威爾森，在523次打席僅吞下39次三振，2025年於符合資格的打者中，三振率高居聯盟第100百分位（意即全聯盟最低之一）。他是在2023年選秀會首輪第6指名被選中，並於2024年7月完成大聯盟初登場。

隨著球隊預計於2028年賽季遷往拉斯維加斯，運動家近年積極提前綁定核心戰力。包括索德斯壯（Tyler Soderstrom）於去年12月簽下7年8600萬美元合約；巴特勒（Lawrence Butler）於去年3月簽下7年6550萬美元；而魯克（Brent Rooker）則在2025年1月同意一紙5年6000萬美元合約。

此外，運動家陣中還有現任美聯新人王柯茲（Nick Kurtz，球隊控制權至2031年），以及內野頂級新秀德·弗里斯（Leo De Vries），他是去年7月與聖地牙哥教士進行米勒（Mason Miller）交易中的關鍵籌碼。

