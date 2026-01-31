鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

▲鄭宗哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

根據國民隊官網球員異動，球團因從讓渡名單（Waivers）選走右投索利安諾 （George Soriano），在40人名單滿額的狀況下，決定將內野手鄭宗哲指定讓渡（DFA）。這也是鄭宗哲在季後第4度遭到DFA，逼近大聯盟罕見紀錄。

華盛頓國民才在1月29日從讓渡名單中選進鄭宗哲，未料相隔不到一週，又因補進投手戰力，在名單空間有限的情況下，只能再次將他移出40人名單。

回顧鄭宗哲近兩個月的動向，可說是今冬大聯盟「讓渡轉盤」的代表人物。他在美國時間12月19日遭海盜隊指定讓渡，1月7日被光芒隊撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日被大都會隊從讓渡名單選走，卻又在1月21日再次遭到DFA；國民隊於1月29日將他納入體系，今天又因名單調整再度被DFA。

依外媒整理，大聯盟紀錄為單一年度待過5支球隊、DFA 6次。

現年24歲的鄭宗哲，去年曾短暫登上大聯盟舞台，出賽3場、7打數未敲安，吞下3次三振。上季他在小聯盟3A出賽107場，繳出1支全壘打、36分打點，打擊率0.209，整體攻擊指數（OPS）為0.578，另有18次盜壘成功。

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

鄭宗哲今年也入選經典賽中華隊集訓名單，並於1月15日向球隊報到，隨隊訓練一段時間後，在本周四完成最後一天練習，隨即提前返美，持續備戰新賽季。

鄭宗哲仍保有1個選擇權年，外媒分析，他的吸引力仍屬「邊緣」，不過被視為守備與速度取向的內野深度人選。他的守備評價普遍不錯，並具備每年約20次盜壘的跑壘能力。

打擊則是他最大隱憂，外媒指出，鄭宗哲在1A層級表現尚可，但升上高階層級後明顯受挫，過去2年小聯盟合計成績為.217／.319／.312，wRC+僅81；在大聯盟獲得的7個打席中，尚未敲出安打。

整體而言，鄭宗哲具備「手套優先」的板凳深度價值，仍不足以讓球隊將其納入長期戰力規劃。依規定，他被DFA後仍有7天時間可進行交易、放入讓渡名單供其他球隊承接，或是下放小聯盟。DFA狀態最長可達1週，而讓渡流程需48小時，意味著他未來5天內，很可能再次出現在讓渡名單上。