從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

▲全恩菲率先加盟國王專屬啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」，成為隊史首位韓籍成員 。（圖／國王提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王在2025-26賽季開打時，專屬啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」仍維持全本土陣容出擊，不過季中先是以由全恩菲擔任聖誕主題周嘉賓「試水溫」，隨後又確定全恩菲正式加盟，後續還包括金泰琳、李貞潤也攜手加盟，從原先的「0韓援」到組成強力韓籍三本柱。對此，國王球團透露策略改變主因，也希望讓球迷有良好觀賽體驗持續進場。

新北國王所屬啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS，近日連續宣布包括全恩菲、金泰琳以及李貞潤加盟入隊，將在後續主場賽事與現有成員攜手應援，希望讓國王球迷體驗頂級「韓流」的啦啦隊應援體驗。

▲全恩菲將於2月1日舉辦加盟國王後首場個人見面會，相關周邊商品也正式曝光 。（圖／國王提供）

對於從成軍以來，啦啦隊就以全本土陣容出擊，但在本季進行將近一半後，卻選擇啟用韓籍三本柱，這樣的啦啦隊應援模式改變，國王球團受訪時強調，「對國王球團來說，最重要的事情始終是把球打好，這是一支職業球隊最基本、也最核心的責任。同時，我們也很清楚，球迷進到球場，感受的不只是比分，而是整個現場的氛圍與體驗。啦啦隊、音樂、互動方式，都是其中的一部分。」

「韓籍啦啦隊員是我們在這個過程中的一個嘗試，但不會是唯一的重點。我們會持續觀察、調整，也持續把場內的整體體驗一步一步做好，讓球迷願意一再回到球場。」國王球團如此表示。

▲「鄰家姊姊」金泰琳也加盟國王啦啦隊。（圖／國王提供）

另外，全恩菲也將於2月1日舉行加盟國王後首次個人見面會，根據國王球團透露，目前120個入場名額已經銷售一空。

全恩菲也表示，「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」

▲「全能女神」李貞潤反差萌魅力將在國王主場展現。（圖／國王提供）