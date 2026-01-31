運動雲

>

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

▲全恩菲正式加入NEW TAIPEI QUEENS。（圖／新北國王提供）

▲全恩菲率先加盟國王專屬啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」，成為隊史首位韓籍成員 。（圖／國王提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王在2025-26賽季開打時，專屬啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」仍維持全本土陣容出擊，不過季中先是以由全恩菲擔任聖誕主題周嘉賓「試水溫」，隨後又確定全恩菲正式加盟，後續還包括金泰琳、李貞潤也攜手加盟，從原先的「0韓援」到組成強力韓籍三本柱。對此，國王球團透露策略改變主因，也希望讓球迷有良好觀賽體驗持續進場。

新北國王所屬啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS，近日連續宣布包括全恩菲、金泰琳以及李貞潤加盟入隊，將在後續主場賽事與現有成員攜手應援，希望讓國王球迷體驗頂級「韓流」的啦啦隊應援體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全恩菲將於2月1日舉辦加盟國王後首場個人見面會，相關周邊商品也正式曝光 。（圖／國王提供）

▲全恩菲將於2月1日舉辦加盟國王後首場個人見面會，相關周邊商品也正式曝光 。（圖／國王提供）

對於從成軍以來，啦啦隊就以全本土陣容出擊，但在本季進行將近一半後，卻選擇啟用韓籍三本柱，這樣的啦啦隊應援模式改變，國王球團受訪時強調，「對國王球團來說，最重要的事情始終是把球打好，這是一支職業球隊最基本、也最核心的責任。同時，我們也很清楚，球迷進到球場，感受的不只是比分，而是整個現場的氛圍與體驗。啦啦隊、音樂、互動方式，都是其中的一部分。」

「韓籍啦啦隊員是我們在這個過程中的一個嘗試，但不會是唯一的重點。我們會持續觀察、調整，也持續把場內的整體體驗一步一步做好，讓球迷願意一再回到球場。」國王球團如此表示。

▲新北國王宣布金泰琳與李貞潤加盟，將與全恩菲組成「三本柱」。（圖／新北國王提供）

▲「鄰家姊姊」金泰琳也加盟國王啦啦隊。（圖／國王提供）

另外，全恩菲也將於2月1日舉行加盟國王後首次個人見面會，根據國王球團透露，目前120個入場名額已經銷售一空。

全恩菲也表示，「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」

▲新北國王宣布金泰琳與李貞潤加盟，將與全恩菲組成「三本柱」。（圖／新北國王提供）

▲「全能女神」李貞潤反差萌魅力將在國王主場展現。（圖／國王提供）

關鍵字： 全恩菲金泰琳李貞潤新北國王女神啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

熱門新聞

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

2艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

3喬科維奇5盤大戰逆轉辛納

4轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

5KAPO親發聲明澄清

最新新聞

1從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

2新秀挑戰賽超熱血　藍鵲盃圓滿落幕

3轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

4艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

5紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366