運動雲

>

新秀挑戰賽超熱血！藍鵲盃圓滿落幕　見證袋棍球接班實力

▲藍鵲盃袋棍球賽是一年一度給予袋棍球新世代球員的舞台。（圖／袋棍球協會提供）

▲藍鵲盃袋棍球賽是一年一度給予袋棍球新世代球員的舞台。（圖／袋棍球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為全台灣袋棍球新秀打造的專屬舞台——《藍鵲盃袋棍球賽》，於1月29日在國立體育大學足球場圓滿落幕，為期3天的賽事中，眾多新生代球員在豐富的活動中深度體驗袋棍球的樂趣，並透過實戰累積經驗，為2026年度即將到來的各項賽事打下堅實基礎。

本屆賽事共分為5大組別，在男子國中組與高中組部分，來自臺東縣的豐田國中與臺東高中再次展現基層培育的豐碩成果，新生代球員展現初生之犢不畏虎的氣勢，雙雙摘下分組龍頭。男子大專組則由「中興種子聯隊」奪魁，展現出袋棍球協會種子計畫在全台校園紮根、培育新人的卓越成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子組賽況同樣精彩，國高中組由傳統強權景美女中持續稱霸，展現校隊優良的社團傳承。女子大專組則異軍突起，由輔仁大學在決賽中擊敗傳統勁旅城市大學奪下后座；繼去年在校際聯賽獲得亞軍後，輔仁大學再度以強悍表現宣告大專新勢力的崛起。

在賽事最後一天，袋棍球協會特別舉辦「闖關吧！藍鵲！」技術挑戰賽，讓小球員們在輕鬆有趣的氣氛中挑戰自我極限，項目涵蓋運球穩定度、移動速度及射門準度。此外，現場更安排了熱血沸騰的開球與射門的1對1單挑賽，讓球員在單兵拼搏中展現實力，並在隊友的喝彩聲中收穫自信。緊張刺激的競技與歡樂的互動交織，為賽事畫下完美句點。

藍鵲盃在充滿活力與趣味的氛圍中正式落幕，袋棍球協會由衷感謝所有參與的球員、師長及工作人員。協會表示，藍鵲盃的初衷是為球齡未滿2年的新世代球員，提供一個互相切磋、共同成長的溫馨舞台。期待未來能吸引更多學子投入袋棍球運動，在此開啟屬於自己的精彩旅程！

關鍵字： 袋棍球藍鵲盃新秀賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

【邊牧是邊牧狗是狗】邊牧幼犬咬牽繩溜大狗 模樣太可愛XD

熱門新聞

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

2艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

3喬科維奇5盤大戰逆轉辛納

4轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

5KAPO親發聲明澄清

最新新聞

1從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

2新秀挑戰賽超熱血　藍鵲盃圓滿落幕

3轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

4艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

5紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366