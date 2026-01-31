新秀挑戰賽超熱血！藍鵲盃圓滿落幕　見證袋棍球接班實力

▲藍鵲盃袋棍球賽是一年一度給予袋棍球新世代球員的舞台。（圖／袋棍球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為全台灣袋棍球新秀打造的專屬舞台——《藍鵲盃袋棍球賽》，於1月29日在國立體育大學足球場圓滿落幕，為期3天的賽事中，眾多新生代球員在豐富的活動中深度體驗袋棍球的樂趣，並透過實戰累積經驗，為2026年度即將到來的各項賽事打下堅實基礎。

本屆賽事共分為5大組別，在男子國中組與高中組部分，來自臺東縣的豐田國中與臺東高中再次展現基層培育的豐碩成果，新生代球員展現初生之犢不畏虎的氣勢，雙雙摘下分組龍頭。男子大專組則由「中興種子聯隊」奪魁，展現出袋棍球協會種子計畫在全台校園紮根、培育新人的卓越成效。

女子組賽況同樣精彩，國高中組由傳統強權景美女中持續稱霸，展現校隊優良的社團傳承。女子大專組則異軍突起，由輔仁大學在決賽中擊敗傳統勁旅城市大學奪下后座；繼去年在校際聯賽獲得亞軍後，輔仁大學再度以強悍表現宣告大專新勢力的崛起。

在賽事最後一天，袋棍球協會特別舉辦「闖關吧！藍鵲！」技術挑戰賽，讓小球員們在輕鬆有趣的氣氛中挑戰自我極限，項目涵蓋運球穩定度、移動速度及射門準度。此外，現場更安排了熱血沸騰的開球與射門的1對1單挑賽，讓球員在單兵拼搏中展現實力，並在隊友的喝彩聲中收穫自信。緊張刺激的競技與歡樂的互動交織，為賽事畫下完美句點。

藍鵲盃在充滿活力與趣味的氛圍中正式落幕，袋棍球協會由衷感謝所有參與的球員、師長及工作人員。協會表示，藍鵲盃的初衷是為球齡未滿2年的新世代球員，提供一個互相切磋、共同成長的溫馨舞台。期待未來能吸引更多學子投入袋棍球運動，在此開啟屬於自己的精彩旅程！