運動雲

>

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透）

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）30日晚間再度寫下經典戰役！他在澳洲網球公開賽男單4強歷經4小時9分鐘的5盤大戰，以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4力退衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），不僅終結對戰5連敗，也挺進生涯第38座大滿貫決賽，距離刷新紀錄的第25冠、以及第11座澳網冠軍只差一步。

本場比賽過程跌宕起伏，喬科維奇在先丟首盤、盤數一度1比2落後下，幾乎快重演他在2025年4大滿貫皆止步4強的熟悉劇本，然而38歲的他拒絕屈服，全場面對18個破發點成功化解16次，在Rod Laver Arena夜色下火力全開，最終成功拖垮辛納，完成逆轉。

賽後喬科維奇情緒激動表示：「老實說，我現在真的說不出話來；這感覺太不真實了，打了超過4個小時，現在都快凌晨兩點了，讓我想起2012年和納達爾在澳網決賽交手，那場幾乎打了6個小時。」

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透）

他進一步指出，這場比賽的強度是他能贏球的唯一方式：「比賽的強度與網球水準都非常高，我知道今晚要擊敗他，唯有做到這種程度；他之前對我5連勝，幾乎都有我的手機號碼了，所以今晚我只好換號碼了。」

喬科維奇也展現幽默一面笑說：「玩笑歸玩笑，我在網前跟他說，謝謝你至少讓我贏一場，我對他充滿敬意，他是一位不可思議的球員，總是把對手逼到極限，今晚他也確實這樣對我，所以他值得最熱烈的掌聲；今晚可能是我在澳洲，無論氣氛或觀眾支持度，最好的一晚，如果不是最好，也絕對是其中之一。」

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透）

這是喬科維奇自2024年法國網球公開賽擊敗塞倫多洛（Francisco Cerundolo）後，首次在大滿貫打滿5盤，他將在週日決賽迎戰世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），後者稍早歷經澳網史上最長的4強戰，以5小時27分鐘擊敗茲維列夫（Alexander Zverev），生涯首度闖進墨爾本決賽。

喬科維奇透露自己也看了那場經典對決：「我有看那場比賽，我其實很急著想上場，真的太不可思議了；我們也試著匹配那樣的品質與強度，但必須給那兩位選手滿滿的肯定。」

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透）

他還分享了與艾卡拉茲的賽後互動：「我賽後看到卡洛斯，他跟我說『抱歉延誤了你比賽的開始時間』，我跟他說，我是個老人家，需要早點睡；我很期待幾天後再和他交手。」

自2023年美網封王後，喬科維奇尚未再拿下大滿貫冠軍，這段空窗期正好見證辛納與艾卡拉茲包辦近8座大滿貫的統治時代，兩人也連續3場大滿貫決賽正面交鋒；不過喬科維奇此役成功粉碎這項劇本，阻止他們成為公開年代史上第二組連續4屆大滿貫決賽交手的組合（前一組為2011年溫網至2012年法網的喬科維奇與納達爾）。

展望決賽，喬科維奇表示：「今晚感覺就像已經贏了冠軍，但我知道幾天後還得回來，對抗世界第一；我希望自己還有足夠的油量，能和他正面交鋒，這是我最大的渴望。」

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透）

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單、喬科維奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

從韓職走向大聯盟！瑞恩不忘韓國　點名柳賢振是生涯最大影響

從韓職走向大聯盟！瑞恩不忘韓國　點名柳賢振是生涯最大影響

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

熱門新聞

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

2艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

3喬科維奇5盤大戰逆轉辛納

4轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

5KAPO親發聲明澄清

最新新聞

1從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

2新秀挑戰賽超熱血　藍鵲盃圓滿落幕

3轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

4艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

5紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366