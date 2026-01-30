38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

▲Novak Djokovic闖進生涯第11次澳網決賽，此前10次決賽中他10次皆奪冠。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）30日晚間再度寫下經典戰役！他在澳洲網球公開賽男單4強歷經4小時9分鐘的5盤大戰，以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4力退衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），不僅終結對戰5連敗，也挺進生涯第38座大滿貫決賽，距離刷新紀錄的第25冠、以及第11座澳網冠軍只差一步。

本場比賽過程跌宕起伏，喬科維奇在先丟首盤、盤數一度1比2落後下，幾乎快重演他在2025年4大滿貫皆止步4強的熟悉劇本，然而38歲的他拒絕屈服，全場面對18個破發點成功化解16次，在Rod Laver Arena夜色下火力全開，最終成功拖垮辛納，完成逆轉。

賽後喬科維奇情緒激動表示：「老實說，我現在真的說不出話來；這感覺太不真實了，打了超過4個小時，現在都快凌晨兩點了，讓我想起2012年和納達爾在澳網決賽交手，那場幾乎打了6個小時。」

他進一步指出，這場比賽的強度是他能贏球的唯一方式：「比賽的強度與網球水準都非常高，我知道今晚要擊敗他，唯有做到這種程度；他之前對我5連勝，幾乎都有我的手機號碼了，所以今晚我只好換號碼了。」

喬科維奇也展現幽默一面笑說：「玩笑歸玩笑，我在網前跟他說，謝謝你至少讓我贏一場，我對他充滿敬意，他是一位不可思議的球員，總是把對手逼到極限，今晚他也確實這樣對我，所以他值得最熱烈的掌聲；今晚可能是我在澳洲，無論氣氛或觀眾支持度，最好的一晚，如果不是最好，也絕對是其中之一。」

這是喬科維奇自2024年法國網球公開賽擊敗塞倫多洛（Francisco Cerundolo）後，首次在大滿貫打滿5盤，他將在週日決賽迎戰世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），後者稍早歷經澳網史上最長的4強戰，以5小時27分鐘擊敗茲維列夫（Alexander Zverev），生涯首度闖進墨爾本決賽。

喬科維奇透露自己也看了那場經典對決：「我有看那場比賽，我其實很急著想上場，真的太不可思議了；我們也試著匹配那樣的品質與強度，但必須給那兩位選手滿滿的肯定。」

他還分享了與艾卡拉茲的賽後互動：「我賽後看到卡洛斯，他跟我說『抱歉延誤了你比賽的開始時間』，我跟他說，我是個老人家，需要早點睡；我很期待幾天後再和他交手。」

自2023年美網封王後，喬科維奇尚未再拿下大滿貫冠軍，這段空窗期正好見證辛納與艾卡拉茲包辦近8座大滿貫的統治時代，兩人也連續3場大滿貫決賽正面交鋒；不過喬科維奇此役成功粉碎這項劇本，阻止他們成為公開年代史上第二組連續4屆大滿貫決賽交手的組合（前一組為2011年溫網至2012年法網的喬科維奇與納達爾）。

展望決賽，喬科維奇表示：「今晚感覺就像已經贏了冠軍，但我知道幾天後還得回來，對抗世界第一；我希望自己還有足夠的油量，能和他正面交鋒，這是我最大的渴望。」