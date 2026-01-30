運動雲

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）第三盤請求醫療暫停。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）30日在拉沃球場（Rod Laver Arena）寫下了職業生涯中最不可思議的勝利之一，歷經長達5小時27分鐘的體能極限測試後，最終在五盤大戰以3比2擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），職業生涯首度殺入澳洲網球公開賽決賽，賽後他坦言這是他經歷最艱辛的比賽之一，也正面回應了比賽中引發討論在第三盤的醫療暫停一事。

此役戰況曲折。艾卡拉茲開賽勢如破竹，憑藉穩定的底線對抽與關鍵時刻的大膽短球，順利取得兩盤領先。然而，他在第三盤遭遇體力透支與大腿傷勢考驗，茲韋列夫則展現韌性，連續在兩個搶七局中勝出，將盤數扳平。進入決勝盤，艾卡拉茲在一度被率先破發的劣勢下，奇蹟般地找回進攻火力，並在對手發球局發動致命回擊，最終以7比5驚險帶走勝利，艾卡拉茲在獲勝瞬間激動倒地，隨後在震耳欲聾的歡呼聲中起身向全場觀眾致意。

賽後對這場馬拉松式的對決，艾卡拉茲感慨萬千地直言：「我總是說，無論你經歷了什麼，你必須始終相信自己。我在第三盤中段打得很掙扎，這是我職業生涯中體能要求最高、最艱辛的比賽之一。我以前也經歷過這種比賽，我知道我必須做什麼，我知道我必須全心全意投入進去。我做到了，戰鬥到了最後一球。我為自己在第五盤反擊的方式感到非常自豪。」

至於比賽中段引發討論的醫療暫停，艾卡拉茲在受訪時也說明自己當時的身體狀況，他表示起初他不認為是抽筋，只是在跑動擊打一顆正拍球時，突然感覺右側內收肌不太對勁，這才決定呼叫防護員。艾卡拉茲坦言，那一刻雖然左腿等部位狀態尚可，但在高度緊張的壓力下，他無法判斷情況是否會惡化，「我只是把發生的狀況說清楚，是防護員判斷後決定要申請醫療暫停，並在換邊時做了大概三個處理，我只是如實陳述身體反應，最終由他作出專業判斷。」

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）第三盤一度傷停。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）第三盤一度傷停。（圖／達志影像／美聯社）

艾卡拉茲的決賽對手晚間也正式出爐，他確定將與澳網10冠王、第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）爭冠，只要能扳倒這位強勁大前輩，艾卡拉茲將以22歲又272天的年紀完成「生涯全滿貫」，打破由同胞傳奇納達爾（Rafael Nadal）保持的24歲又101天史上最年輕紀錄，記者會最後他也說道，「現在我的重點是恢復，努力以良好的狀態為大家呈獻一場精彩的表演，週日見。」

