快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

▲喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網男單四強擊敗衛冕軍辛納（Jannik Sinner），不僅終結對戰5連敗，也在相隔3年後再度闖進澳網冠軍賽。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打30日進行四強爭霸，晚場賽事由澳網10冠王、世界排名第4的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與世界排名第2的衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）進行頂尖對決，雙方也是打好打滿5盤大戰，最終歷經4小時9分鐘的激戰，喬科維奇奇蹟以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4勝出，相隔3年第11度挺進澳網男單決賽，也是他生涯第38次挺進大滿貫男單決賽，接下來將與球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭冠。

稍早在首場澳網男單四強賽，西班牙世界球王艾卡拉茲在經歷5小時27分鐘的極限拉扯，最終由艾卡拉茲以6比4、7比6(5)、6比7(3)、6比7(4)、7比5擊敗德國強敵茲韋列夫（Alexander Zverev）率先闖進冠軍戰。而喬科維奇四強則是碰上去年澳網冠軍辛納，過去兩人10度在國際賽碰頭，辛納以6勝居上風，且自自2023年11月台維斯盃以來已取得5連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生涯第11次碰頭，辛納首盤第2局就率先破發，加上保住發球局很快就取得3比0領先，喬帥在盤末雖然試圖反攻，但辛納火力全開搶分，第9局發球局連拿4分穩穩守下，僅花38分鐘就以6比3先馳得點。次盤回來歷經開賽互保，這次換喬帥在第4局歷經兩度「丟士」成功破發，之後在第5局也成功守成，以6比3扳回一城。

第三盤雙方從開賽就各自保發，一路激戰到盤末，最後辛納在關鍵第10局拿下關鍵破發，再以6比4搶下，也率先「聽牌」。只是10冠王喬帥還是韌性十足，第四盤開局就攻破辛納發球局，之後穩穩鎖定住領先，第8局面對危機也成功化險為夷，以6比4奪下，又將戰局扳平，也逼出今天第二場五盤大戰。

關鍵決勝盤，雙方歷經開局互保，這次喬科維奇在第7局搶先破發，第8局被逼出破發點時又成功擋下辛納反攻守下，第10局的致勝發球局也成功保發，成功以6比4再下一城，以總盤數3比2擊敗辛納，在相隔3年後重返澳網男單決賽。

▲喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網男單四強擊敗衛冕軍辛納（Jannik Sinner），不僅終結對戰5連敗，也在相隔3年後再度闖進澳網冠軍賽。（圖／路透）