運動雲

>

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

▲中華隊女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，成為台灣第1人。（圖／李俊徵教練提供）

▲中華隊女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，成為台灣第1人。（圖／李俊徵教練提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣擊劍運動30日寫下歷史性的新篇章！在埃及舉行的2026年世界青少年銳劍世界盃中，中華小將林雨潔憑藉著驚人的鬥志與戰術發揮，於女子銳劍賽事中一路過關斬將奪得金牌，這座獎盃不僅是擊劍史上第一座世界級大賽冠軍，更讓目前世界排名第4的林雨潔積分反超，確定將登頂世界青少年女銳球后寶座，成為台灣擊劍運動史上第一位世界冠軍。

林雨潔在小組賽階段受到手腕傷勢困擾，表現一度受到影響，僅以第12種子順位進入單敗淘汰賽，然而進入複賽後，林雨潔展現強大韌性，於8強戰中擊敗中國選手丁曉希，隨後在4強戰對陣世界排名第7的烏茲別克強敵娜沙羅娃（Sanam Nazarova）。金牌戰，林雨潔與加拿大好手瑟琳娜徐（XU Serena）展開巔峰對決，雙方激戰滿三回合，林雨潔在最後一刻頂住壓力，以極其細微的一劍之差擊敗對手，成功加冕后冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，成為台灣第1人。（圖／李俊徵教練提供）

▲中華隊女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，成為台灣第1人。（圖／李俊徵教練提供）

帶隊教練李俊徵表示，埃及世界盃林雨潔的表現，因為手腕有受傷，小組表現不佳，比賽中途一度治療冰敷，靠著戰術的運用，堅強的意志力，拿下金牌實屬不易，期待她下一站杭州站及亞青、世青，能在有好的表現，為國家奪牌。

在本次2025-2026世界擊劍總會青少年世界巡迴賽的五站賽事中，林雨潔已在哥斯大黎加、義大利、巴林與埃及前四站中累積取得兩金一銅的傲人成績。除了林雨潔的歷史性突破外，另一位中華小將林芊妘本次首度參與世界級賽事便勇闖8強，最終以第8名佳績作收。

關鍵字： 擊劍林雨潔世界冠軍青少年賽台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

從韓職走向大聯盟！瑞恩不忘韓國　點名柳賢振是生涯最大影響

從韓職走向大聯盟！瑞恩不忘韓國　點名柳賢振是生涯最大影響

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

熱門新聞

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

2艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

3喬科維奇5盤大戰逆轉辛納

4轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

5KAPO親發聲明澄清

最新新聞

1從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

2新秀挑戰賽超熱血　藍鵲盃圓滿落幕

3轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

4艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

5紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366