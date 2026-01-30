運動雲

>

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽30日在主場打出精彩一役，靠著「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）狂飆生涯新高40分外帶8籃板、4助攻，遠投近切無往不利的精彩表現，幫助太陽以114比96擊潰東區龍頭底特律活塞，布魯克斯除了寫下生涯最佳表現，賽後也親曝是因為去年季後賽敗給金州勇士，讓自己在休賽季持續苦練，展現更全面的得分能力。

▲太陽「惡棍」布魯克斯狂砍生涯新高40分領軍撂倒東區龍頭活塞。（圖／路透）

▲太陽「惡棍」布魯克斯狂砍生涯新高40分領軍撂倒東區龍頭活塞。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

東區龍頭活塞今日踢館太陽，太陽在當家球星「奪命書生」布克（Devin Booker）持續因腳傷缺陣情況下，今天靠著布魯克斯全場22投13中，拿下生涯新高40分外帶8籃板、4助攻、1抄截、1阻攻領軍下，以18分之差大勝汽車城軍團。

此戰布魯克斯展現犀利砍分本領，全場無論三分投籃、切入拋射以及招牌的中距離單打跳投，都展現十足準頭。

賽後被問及本季個人得分能力大幅提升的秘訣，布魯克斯也透露，「上賽季在季後賽敗給勇士後，讓我知道必須更努力提升自己，成為球隊的重要得分點，因此整個夏天我都在努力提升自己的得分能力。」

連同此戰在內，布魯克斯本賽季平均可繳出生涯新高21分外帶3.6籃板、1.8助攻、1.1抄截，場均21分的得分，比生涯平均14.7分提升了超過6分，且整體投籃命中率44.5%也是生涯新高，布魯克斯本賽季至今可說徹底打出生涯年表現。

太陽目前29勝19敗排名在西區第7位，仍有機會搶進西區前6名直接取得季後賽門票。

至於此戰慘敗的活塞方面，「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）11投10中砍下23分、13籃板、4助攻，一哥康寧漢（Cade Cunningham）26分、3籃板、7助攻、3抄截，但22投僅8中。

▲太陽「惡棍」布魯克斯狂砍生涯新高40分領軍撂倒東區龍頭活塞。（圖／路透）

▲布魯克斯本季得分能力大幅提升。（圖／路透）

關鍵字： NBA布魯克斯40分太陽活塞康寧漢Dillon Brooks

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

【又傳丟包！】「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

熱門新聞

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

澄清醫療暫停疑慮！艾卡拉茲決賽對決將與喬科維奇、爭奪生涯澳網首冠

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

2艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

3喬科維奇5盤大戰逆轉辛納

4轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

5KAPO親發聲明澄清

最新新聞

1從0韓援到韓籍三本柱 國王曝改變關鍵

2新秀挑戰賽超熱血　藍鵲盃圓滿落幕

3轟裁判護艾卡拉茲　茲韋列夫賽後這麼說

4艾卡拉茲回應傷停爭議　決賽強碰喬帥

5紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366