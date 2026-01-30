「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽30日在主場打出精彩一役，靠著「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）狂飆生涯新高40分外帶8籃板、4助攻，遠投近切無往不利的精彩表現，幫助太陽以114比96擊潰東區龍頭底特律活塞，布魯克斯除了寫下生涯最佳表現，賽後也親曝是因為去年季後賽敗給金州勇士，讓自己在休賽季持續苦練，展現更全面的得分能力。

▲太陽「惡棍」布魯克斯狂砍生涯新高40分領軍撂倒東區龍頭活塞。（圖／路透）

東區龍頭活塞今日踢館太陽，太陽在當家球星「奪命書生」布克（Devin Booker）持續因腳傷缺陣情況下，今天靠著布魯克斯全場22投13中，拿下生涯新高40分外帶8籃板、4助攻、1抄截、1阻攻領軍下，以18分之差大勝汽車城軍團。

此戰布魯克斯展現犀利砍分本領，全場無論三分投籃、切入拋射以及招牌的中距離單打跳投，都展現十足準頭。

賽後被問及本季個人得分能力大幅提升的秘訣，布魯克斯也透露，「上賽季在季後賽敗給勇士後，讓我知道必須更努力提升自己，成為球隊的重要得分點，因此整個夏天我都在努力提升自己的得分能力。」

連同此戰在內，布魯克斯本賽季平均可繳出生涯新高21分外帶3.6籃板、1.8助攻、1.1抄截，場均21分的得分，比生涯平均14.7分提升了超過6分，且整體投籃命中率44.5%也是生涯新高，布魯克斯本賽季至今可說徹底打出生涯年表現。

太陽目前29勝19敗排名在西區第7位，仍有機會搶進西區前6名直接取得季後賽門票。

至於此戰慘敗的活塞方面，「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）11投10中砍下23分、13籃板、4助攻，一哥康寧漢（Cade Cunningham）26分、3籃板、7助攻、3抄截，但22投僅8中。

▲布魯克斯本季得分能力大幅提升。（圖／路透）