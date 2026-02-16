運動雲

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

▲經典賽韓國2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023經典賽韓國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將開打，回顧歷屆賽事，韓國隊的表現可說是「高峰與低潮並存」。前兩屆經典賽，韓國都是不可忽視的勁旅，不僅連續闖進4強，2009年更一路挺進冠軍戰，拿下隊史最佳的亞軍成績，但自第三屆開始，戰力走勢卻明顯下滑。如今2026年經典賽在即，韓國隊能否止跌反彈，也成為本屆賽事的重要看點之一。

2006年首屆經典賽，韓國陣中擁有朴贊浩、具台晟、奉重根、金炳賢、金善宇等多名大聯盟投手，投手群星光熠熠，一路闖進4強才敗給日本。2009年第二屆，奉重根、尹錫珉、金廣鉉等人表現亮眼，期間兩度擊敗日本，最終在冠軍戰不敵宿敵，以亞軍作收，寫下韓國在經典賽的巔峰。

不過2013年第三屆經典賽，韓國改以幾乎全本土韓職陣容應戰，由柳仲逸掛帥，雖仍有徐在應、李承燁、李大浩等具旅外與經典賽經驗的老將，但整體星度不如以往。來台前熱身賽還以0比1敗給台灣業餘國訓隊，開賽首戰又以0比5慘敗荷蘭，儘管之後擊敗澳洲，並靠姜正浩逆轉轟以3比2擊敗中華隊，最終仍因TQB劣勢遭到淘汰。

2017年第四屆經典賽，韓國試圖捲土重來，但旅美戰力僅剩吳昇桓獨撐大局，與中華、荷蘭、以色列同組。面對以小聯盟球員為主、善用數據戰的以色列，韓國首戰延長賽落敗，最終1勝2敗止步首輪，連同中華隊一同出局。

到了上一屆賽事，首戰對澳洲，以7比8落敗開頭不順，隨後日韓大戰又遭大谷翔平領軍的日本以13比4擊敗，被韓媒痛批為「東京慘案」。儘管後續擊敗捷克與中國，仍難逃連續三屆「一輪遊」的命運。

關鍵字： 南韓棒球經典賽2026賽事戰績回顧亞軍2026WBC2026WBC日韓

【人氣直逼韓星】陳其邁任內最後一次發紅包！　限量隱藏小卡曝光

