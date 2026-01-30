打破37年衛冕魔咒！澳洲混雙逆轉封王　創澳網62年紀錄

▲地主澳洲組合蓋德茲基（Olivia Gadecki）與皮爾斯（John Peers）成功在澳網混雙完成衛冕。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導



2026年澳洲網球公開賽混雙決賽30日稍早拉沃球場（Rod Laver Arena）登場，地主澳洲組合蓋德茲基（Olivia Gadecki）與皮爾斯（John Peers）在克服開局不利與決勝盤落後的情況下，歷時93分鐘以4比6、6比3、10比8逆轉擊敗法國組合美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）／吉納德（Manuel Guinard）。兩人成為自1989年以來首對在墨爾本公園成功衛冕混雙冠軍的搭檔，更是自1964年以來第一對達成此成就的澳洲地主選手。

持外卡參賽的地主組合在首盤打得相當掙扎，面對前雙打球后美拉德諾維奇領軍的法國勢力，蓋德茲基與皮爾斯因三度被破發而以4比6先丟一盤，然而進入第二盤後，兩人迅速回穩，蓋德茲基在第四局網前擊出關鍵致勝球完成全場唯一的破發，帶領組合以6比3扳回一城。

最為窒息的超級搶十局，地主組合一度以5比7落後，但隨後蓋德茲基在網前展現驚人反應迫使對手失誤，皮爾斯則在關鍵時刻補上一記直線致勝球反超比分，最終憑藉一記高角度側旋發球迫使吉納德回球掛網，以10比8鎖定勝局。蓋德茲基／皮爾斯不僅是自1989年以來首對成功衛冕的搭檔，更是自1964年以來第一對達成此成就的澳洲地主選手。

▲澳洲組合蓋德茲基（左）與皮爾斯（右）摘下澳網混雙冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

賽後頒獎儀式上，蓋德茲基難掩激動，在接過獎盃時眼眶泛紅地表示：「我真的不知道該從何說起，我不敢相信我們現在處於這個位置。再次捧起獎盃感覺太不可思議了。我知道我們能做到，但我沒想到真的能成真，你懂我的意思吧！」隨後她轉向搭檔皮爾斯致謝：「非常感謝你今年願意再次與我搭檔，讓我有機會與你同場競技，今年再次捧起獎盃感覺真的太不可思議了。」

身為雙打名將的皮爾斯在奪冠後也顯得相當震驚，他坦言這是一場「不知怎地偷走」的勝利。皮爾斯對蓋德茲基感性地說道：「奧利維亞，我有點激動到說不出話。這場比賽原本任何一方都有可能獲勝，很高興我們堅持了下來。謝謝這週再次與我搭檔，我們玩得很開心，與你分享球場並享受這裡的每一刻，真的非常有趣。」

▲蓋德茲基（Olivia Gadecki）與皮爾斯（John Peers）成功在澳網混雙完成衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

這對外卡組合的韌性也贏得了對手的敬重，曾四度奪得大滿貫混雙冠軍的美拉德諾維奇在賽後大讚對手搭檔的表現，她表示贏得一次大滿貫已非常困難，達成衛冕更是難上加難，並衷心祝福兩位地主選手。