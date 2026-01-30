運動雲

>

七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人30日迎戰沙加緬度國王來訪，兩隊一路激戰情況下，七六人靠著本季躍升球隊一哥的「新戰神」馬克西（Tyrese Maxey）全場狂飆40分、8助攻，還在終場前1.3秒強勢切入完成準絕殺，精彩表現幫助七六人以113比111氣走國王完成逆轉勝。

七六人今日面對國王來犯，兩隊前3節打完形成激烈拉鋸，七六人雖有馬克西以及恩比德（Joel Embiid）雙星加持，但國王3節打完仍以4分小幅領先。

不過末節七六人展現韌性，順利扳平戰局，兩隊在戰成111比111平手局面下，七六人部署關鍵一擊，馬克西終場前1.3秒單刀切入左手完成準絕殺，雖然加罰失手，但國王已經無力回天，最終七六人就以兩分險勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰七六人以馬克西的40分、4籃板、8助攻表現最為出色，恩比德也貢獻37分、5籃板、8助攻。至於兩分飲恨輸球的國王方面，施洛德（Dennis Schroder）拿下全隊最高27分，迪羅臣（DeMar DeRozan）則有25分、4籃板、8助攻。

七六人贏球後拿下2連勝，目前26勝21敗穩住東區第6名席次，至於國王則是苦吞7連敗，目前12勝37敗與紐奧良鵜鶘並列聯盟墊底爐主。

關鍵字： NBA馬克西恩比德七六人國王Tyrese Maxey

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

詹皇感動哭了！　騎士主場放回顧影片讓天王激動落淚

詹皇感動哭了！　騎士主場放回顧影片讓天王激動落淚

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1又解鎖新成就！艾卡拉茲首闖澳網決賽

2瑞恩返美不忘韓國　點名柳賢振

3地主混雙衛冕、寫澳網62年新頁

4七六人新戰神　馬克西轟40分飆1.3秒準絕殺

5喬科維奇拚終結對辛納5連敗

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366