七六人「新戰神」是他　馬克西飆1.3秒準絕殺還轟40分領勝

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人30日迎戰沙加緬度國王來訪，兩隊一路激戰情況下，七六人靠著本季躍升球隊一哥的「新戰神」馬克西（Tyrese Maxey）全場狂飆40分、8助攻，還在終場前1.3秒強勢切入完成準絕殺，精彩表現幫助七六人以113比111氣走國王完成逆轉勝。

七六人今日面對國王來犯，兩隊前3節打完形成激烈拉鋸，七六人雖有馬克西以及恩比德（Joel Embiid）雙星加持，但國王3節打完仍以4分小幅領先。

不過末節七六人展現韌性，順利扳平戰局，兩隊在戰成111比111平手局面下，七六人部署關鍵一擊，馬克西終場前1.3秒單刀切入左手完成準絕殺，雖然加罰失手，但國王已經無力回天，最終七六人就以兩分險勝。

此戰七六人以馬克西的40分、4籃板、8助攻表現最為出色，恩比德也貢獻37分、5籃板、8助攻。至於兩分飲恨輸球的國王方面，施洛德（Dennis Schroder）拿下全隊最高27分，迪羅臣（DeMar DeRozan）則有25分、4籃板、8助攻。

七六人贏球後拿下2連勝，目前26勝21敗穩住東區第6名席次，至於國王則是苦吞7連敗，目前12勝37敗與紐奧良鵜鶘並列聯盟墊底爐主。