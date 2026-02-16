WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

▲多明尼加2013年經典賽奪冠照片。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將開打，回顧歷屆賽事，2013年第三屆經典賽無疑是重要分水嶺。日本在前兩屆完成連霸，但隨著更多大聯盟球星投入戰場，世界棒球版圖在該年出現變化。

第三屆賽事中，多明尼加終於兌現外界長年期待。這支被譽為「加勒比海明星隊」的強權，在2009年曾因連敗荷蘭意外出局，留下沉痛教訓，2013年則以更成熟的姿態回歸，展現出勢在必得的氣勢。

多明尼加該屆最大優勢在於豪華內野陣容，由貝爾崔（Adrian Beltre）、坎諾（Robinson Cano）、雷耶斯（Jose Reyes）、塔哈達（Miguel Tejada）坐鎮，不論火力或守備都在頂尖水準。預賽與波多黎各、委內瑞拉、西班牙同組先拿3連勝，進入複賽後持續壓制對手，一路挺進冠軍戰。

4強賽瓦奎茲（Edinson Volquez）穩住戰局，冠軍戰再以3比0完封波多黎各，多明尼加完成史無前例的8連勝全勝奪冠。終結者羅尼（Fernando Rodney）每場拉弓射月的慶祝動作，更成為經典賽史上最具代表性的畫面之一。

相較多明尼加的王者之路，波多黎各則寫下「黑馬神話」。外界原本不看好他們能突圍，卻在預賽擊敗委內瑞拉，8強賽更靠前統一獅洋投費古洛力壓美國，4強又擊敗日本，成為該屆最驚奇的隊伍。

儘管最終在冠軍戰不敵多明尼加，波多黎各仍以亞軍成績贏得世界尊敬，也為後續連兩屆闖進決賽奠定基礎，也讓2013年成為經典賽史上最熱血、最具象徵意義的一屆。對台灣球迷而言，費古洛在經典賽的關鍵演出尤其令人難忘，他在第三屆經典賽共拿下2勝、0敗，在10局的投球中僅失2分、防禦率僅有1.80，最終拿下全明星投手獎。