運動雲

>

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

多明尼加2013年經典賽奪冠照片。▲（圖／資料照／達志影像／美聯社）

▲多明尼加2013年經典賽奪冠照片。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將開打，回顧歷屆賽事，2013年第三屆經典賽無疑是重要分水嶺。日本在前兩屆完成連霸，但隨著更多大聯盟球星投入戰場，世界棒球版圖在該年出現變化。

第三屆賽事中，多明尼加終於兌現外界長年期待。這支被譽為「加勒比海明星隊」的強權，在2009年曾因連敗荷蘭意外出局，留下沉痛教訓，2013年則以更成熟的姿態回歸，展現出勢在必得的氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多明尼加該屆最大優勢在於豪華內野陣容，由貝爾崔（Adrian Beltre）、坎諾（Robinson Cano）、雷耶斯（Jose Reyes）、塔哈達（Miguel Tejada）坐鎮，不論火力或守備都在頂尖水準。預賽與波多黎各、委內瑞拉、西班牙同組先拿3連勝，進入複賽後持續壓制對手，一路挺進冠軍戰。

4強賽瓦奎茲（Edinson Volquez）穩住戰局，冠軍戰再以3比0完封波多黎各，多明尼加完成史無前例的8連勝全勝奪冠。終結者羅尼（Fernando Rodney）每場拉弓射月的慶祝動作，更成為經典賽史上最具代表性的畫面之一。

相較多明尼加的王者之路，波多黎各則寫下「黑馬神話」。外界原本不看好他們能突圍，卻在預賽擊敗委內瑞拉，8強賽更靠前統一獅洋投費古洛力壓美國，4強又擊敗日本，成為該屆最驚奇的隊伍。

儘管最終在冠軍戰不敵多明尼加，波多黎各仍以亞軍成績贏得世界尊敬，也為後續連兩屆闖進決賽奠定基礎，也讓2013年成為經典賽史上最熱血、最具象徵意義的一屆。對台灣球迷而言，費古洛在經典賽的關鍵演出尤其令人難忘，他在第三屆經典賽共拿下2勝、0敗，在10局的投球中僅失2分、防禦率僅有1.80，最終拿下全明星投手獎。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

【高雄深夜大火】疑有人燃放爆竹引火！樹枝雜草全面燃燒

熱門新聞

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

2官網視台灣黑馬　夢幻隊有陳傑憲

3WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

4洋基164公里火球男震撼春訓

5高錦瑋轟本季新高助雲豹驚險過好年

最新新聞

1WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

2WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

3領航猿低調殺手　關達祐突破自我進化

4「葉王」狀元　葉惟捷兌現天賦需努力

5拒絕憑感覺教育！AI走入幼兒體操

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

【驚恐多視角畫面曝】高雄蓮池潭煙火炸人群！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366