喬科維奇拚終結對辛納5連敗　關鍵仍在「招牌接發」

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）向來被公認為網壇史上最偉大的接發球手之一，而這項「招牌武器」，也將成為他追逐生涯第25座大滿貫冠軍的重要關鍵。

38歲的喬科維奇將於今（30日）傍晚在Rod Laver Arena迎戰義大利前球王辛納（Jannik Sinner），若想終結自己對這位兩屆澳網衛冕冠軍的5連敗，喬科維奇勢必要在接發球環節拿出巔峰水準。

根據Infosys ATP《Beyond The Numbers》數據分析指出，接發球長年被視為喬科維奇最強項之一，但卻正是他近期對戰辛納時最明顯的弱點。

辛納目前在雙方的ATP對戰紀錄中以6比4領先，且自2023年11月台維斯盃以來已取得5連勝；現居世界排名第2的辛納，若再度獲勝，將成為史上第一位在巡迴賽層級對喬科維奇拿下6連勝的球員。

不過，10屆澳網冠軍得主喬科維奇，仍有機會憑藉其標誌性的回發能力，阻止這段歷史繼續延伸；數據顯示，在這波對辛納的連敗期間，這位24座大滿貫冠軍得主，單場比賽最多僅破發兩次，其中兩場敗仗甚至完全沒有拿到破發點。

過去4次交手，喬科維奇在61個回發局中僅完成2次破發，與他長年以來的接發水準形成強烈對比。

事實上，喬科維奇多年來始終被視為頂尖發球好手的「剋星」；在本屆澳網開打前，他職業生涯回發局勝率達31.6%，為史上第7高紀錄。

自2009年至2021年，他每個賽季的回發局勝率皆超過30%，其中2011年更高達驚人的38.8%，而自2021年起，他每年在巡迴賽的相關數據排名皆位居前6。

截至本屆澳網為止，喬科維奇已拿下36%的回發局勝率，在50個對手發球局中完成18次破發，雖然尚未面對像辛納這樣等級的發球好手；根據Infosys ATP Stats，辛納在過去兩個賽季皆高居ATP巡迴賽「發球局勝率」榜首，但對喬科維奇而言，仍是一項正面訊號。

此外喬科維奇在本屆澳網的一發回發得分率，也高於其他4強選手，包括辛納（32%）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz，35%）以及茲維列夫（Alexander Zverev，32%），顯示其接發狀態仍具競爭力。

面對新世代雙雄的強勢崛起，喬科維奇也清楚眼前的艱鉅挑戰；辛納與艾卡拉茲已聯手包辦最近8座大滿貫冠軍，但這位傳奇老將並未因此退縮。

喬科維奇在晉級四4後表示：「他們現在是否比我以及其他所有球員都更出色？是的，他們確實如此；我是說，他們的品質與水準令人驚嘆，真的非常棒、非常卓越。但這是否代表我會舉白旗投降？不，我會戰到最後一擊、最後1分，用盡全力去挑戰他們。」

若想實現這番宣言，喬科維奇傍晚勢必要找回昔日巔峰的接發表現，因為「經典版本」的回發球，正是他持續挑戰歷史、衝擊第25冠的最大本錢。