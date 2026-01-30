運動雲

從韓職走向大聯盟！瑞恩不忘韓國　點名柳賢振是生涯最大影響

▲▼韓華鷹文東珠、瑞恩。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

▲瑞恩。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在韓國職棒繳出好成績，成功挑戰大聯盟舞台的右投瑞恩（Ryan Weiss），近日在接受《休士頓紀事報》專訪時回顧自己的棒球歷程，並坦言對自己影響最深的人物，正是昔日隊友、韓華鷹王牌左投柳賢振。

瑞恩指出，過去自己曾將大聯盟視為遙不可及的目標，但在遠離MLB體系、轉戰亞洲後，對棒球的理解與心態出現轉變。

「現在已經不像以前那樣，把棒球過度神格化了。」他直言，韓職高強度的比賽節奏與對外籍投手的期待，迫使自己在投球策略與心理層面全面成長。

談到具體影響，瑞恩毫不猶豫點名柳賢振，他表示，柳賢振並非以球速取勝的投手，但在配球、節奏掌控與不同球數下的攻擊選擇上，展現出極高的完成度。

▲柳賢振。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

▲柳賢振。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

「每天觀察柳賢振，從中學到的細節對我幫助非常大。」瑞恩表示，這些細節累積，對自己後續的轉型與突破幫助極大。

事實上，瑞恩的職業生涯歷經起伏，2018年在選秀會第4輪被響尾蛇指名後，他長時間徘徊於小聯盟，始終未能站上大聯盟投手丘，2023年轉戰中華職棒效力富邦悍將、2024年短暫效力獨立聯盟後，才在同年6月獲得韓華鷹青睞，以替代洋將身分加盟KBO，成為生涯重要轉捩點。

2024年賽季，瑞恩在有限出賽中迅速站穩腳步，隔年續約後更繳出代表作，與隊友龐塞（Cody Ponce）組成聯盟頂級洋投組合，最終獲得太空人青睞，完成「無大聯盟資歷逆輸出」的再一例。

即將踏上大聯盟舞台，瑞恩表示，會將在韓國學到的一切帶進新環境，「在韓國，身為外籍投手，大家對你能吃下大量局數有很高期待，在這裡我也想做同樣的事，投出屬於自己的球，希望那樣就足夠了。」

他強調，「與其說是來到這裡（美國）感到開心，不如說是已經準備好了，當然也會開心，但那不會持續太久，我只想幫助球隊贏球。」

值得一提的是，瑞恩一家對韓國的情感並未因離開而淡去，他與妻子甚至將孩子的胎名取為韓文「宇宙」，象徵那段歷練在生命中留下的深刻印記。

