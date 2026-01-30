運動雲

>

大谷翔平所追求的「2公分」　近藤健介剖析打擊細節

▲大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在2025年展現的「進化」，連昔日隊友都感到震撼。前日本火腿球員杉谷拳士近日在YouTube頻道《熱スギヤch》邀請福岡軟銀鷹強打近藤健介對談，特別談及了大谷在球棒長度上有「2公分」的調整。

影片中，杉谷提到大谷更換了球棒，且長度出現了2公分的差異，近藤直言這並非小改變，「2公分其實差很多。」但他也坦率表示，「以他的力量，只要打到就是全壘打，其實會覺得沒有特別必要把球棒加長吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便如此，大谷仍選擇承擔風險嘗試調整，也讓近藤感受到這位「強打者」的探究心。

近藤進一步分析，大谷或許是希望提高全壘打的「確實性」，他推測，大谷可能是以「即使沒打準，也能飛出牆外」為目標進行調整。

他說，「也許是想把球打到140公尺，就算沒打好、只有100公尺也能形成全壘打吧，如果把球棒變短，假設最遠只能打到120公尺，那擦到只剩80公尺的話，就進不了全壘打牆，只會變成外野飛球。」

2025年對大谷而言，是二刀流完全復活的一年，打者方面他繳出打擊率0.282、55支全壘打、102分打點、35次盜壘的成績，OPS達1.050；投手方面則登板14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振，攻守兩端皆展現異次元水準。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1又解鎖新成就！艾卡拉茲首闖澳網決賽

2瑞恩返美不忘韓國　點名柳賢振

3地主混雙衛冕、寫澳網62年新頁

4七六人新戰神　馬克西轟40分飆1.3秒準絕殺

5喬科維奇拚終結對辛納5連敗

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366