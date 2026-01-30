大谷翔平所追求的「2公分」　近藤健介剖析打擊細節

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在2025年展現的「進化」，連昔日隊友都感到震撼。前日本火腿球員杉谷拳士近日在YouTube頻道《熱スギヤch》邀請福岡軟銀鷹強打近藤健介對談，特別談及了大谷在球棒長度上有「2公分」的調整。

影片中，杉谷提到大谷更換了球棒，且長度出現了2公分的差異，近藤直言這並非小改變，「2公分其實差很多。」但他也坦率表示，「以他的力量，只要打到就是全壘打，其實會覺得沒有特別必要把球棒加長吧。」

即便如此，大谷仍選擇承擔風險嘗試調整，也讓近藤感受到這位「強打者」的探究心。

近藤進一步分析，大谷或許是希望提高全壘打的「確實性」，他推測，大谷可能是以「即使沒打準，也能飛出牆外」為目標進行調整。

他說，「也許是想把球打到140公尺，就算沒打好、只有100公尺也能形成全壘打吧，如果把球棒變短，假設最遠只能打到120公尺，那擦到只剩80公尺的話，就進不了全壘打牆，只會變成外野飛球。」

2025年對大谷而言，是二刀流完全復活的一年，打者方面他繳出打擊率0.282、55支全壘打、102分打點、35次盜壘的成績，OPS達1.050；投手方面則登板14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振，攻守兩端皆展現異次元水準。