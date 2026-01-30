WBC海外直播派對5000席瞬間掃光！　蔡其昌笑稱：台灣球迷太有狼性

▲蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊預賽被分在東京巨蛋進行的C組，同組對手包括日本、南韓、澳洲與捷克；因賽事門票早已售罄，不少球迷轉向尋找「場外一起看」的替代方案；中職也為此加碼規劃在東京舉辦大型轉播應援派對。

派對預計集結近5000名在日台灣球迷共襄盛舉，卻仍擋不住搶購熱潮，入場資格一開放短時間內便宣告完售，集資金額也迅速突破1800萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會長蔡其昌30日指出，已成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內集會場地，作為「直播派對」應援據點，讓無法取得正式門票的球迷，仍能在東京以團體觀賽方式為中華隊加油，整體規模可望接近5000人。

不過，這波「東京台日大戰轉播」入場資格採集資方式開放後，仍在極短時間內被搶購一空；主辦方自中午12點起開放，短短20分鐘內即完售，社群上也掀起熱議，不少網友直呼就算進不了球場，也要「衝東京」感受台日大戰的臨場氣氛。

面對場外應援同樣秒殺的盛況，蔡其昌也在社群發文打趣形容，近5000席轉播派對「瞬間被掃光」，並以幽默語氣感嘆台灣球迷的熱情與「狼性」，甚至笑稱彷彿要逼會長再去多找更大的場地。

此外，集資案發起團隊「Team Taiwan挺台灣應援小組」也同步公布進度，指出目前累積金額已正式突破1800萬元，後續將朝解鎖2450萬元的目標推進，期望進一步開出「台灣場戶外應援派對」等更大規模的觀賽企劃，讓更多球迷能以不同方式參與這場焦點戰役。