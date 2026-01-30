運動雲

>

WBC海外直播派對5000席瞬間掃光！　蔡其昌笑稱：台灣球迷太有狼性

▲▼ 蔡其昌、曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊預賽被分在東京巨蛋進行的C組，同組對手包括日本、南韓、澳洲與捷克；因賽事門票早已售罄，不少球迷轉向尋找「場外一起看」的替代方案；中職也為此加碼規劃在東京舉辦大型轉播應援派對。

派對預計集結近5000名在日台灣球迷共襄盛舉，卻仍擋不住搶購熱潮，入場資格一開放短時間內便宣告完售，集資金額也迅速突破1800萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會長蔡其昌30日指出，已成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內集會場地，作為「直播派對」應援據點，讓無法取得正式門票的球迷，仍能在東京以團體觀賽方式為中華隊加油，整體規模可望接近5000人。

不過，這波「東京台日大戰轉播」入場資格採集資方式開放後，仍在極短時間內被搶購一空；主辦方自中午12點起開放，短短20分鐘內即完售，社群上也掀起熱議，不少網友直呼就算進不了球場，也要「衝東京」感受台日大戰的臨場氣氛。

面對場外應援同樣秒殺的盛況，蔡其昌也在社群發文打趣形容，近5000席轉播派對「瞬間被掃光」，並以幽默語氣感嘆台灣球迷的熱情與「狼性」，甚至笑稱彷彿要逼會長再去多找更大的場地。

此外，集資案發起團隊「Team Taiwan挺台灣應援小組」也同步公布進度，指出目前累積金額已正式突破1800萬元，後續將朝解鎖2450萬元的目標推進，期望進一步開出「台灣場戶外應援派對」等更大規模的觀賽企劃，讓更多球迷能以不同方式參與這場焦點戰役。

關鍵字： 2026WBC、中華隊、蔡其昌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1又解鎖新成就！艾卡拉茲首闖澳網決賽

2瑞恩返美不忘韓國　點名柳賢振

3地主混雙衛冕、寫澳網62年新頁

4七六人新戰神　馬克西轟40分飆1.3秒準絕殺

5喬科維奇拚終結對辛納5連敗

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366