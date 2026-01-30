獨行俠「旗子哥」單場狂轟49分　最強新秀寫4大神紀錄卻悲情輸球

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）正式預約本賽季「年度最強新秀」！30日獨行俠主場交手夏洛特黃蜂之戰，弗拉格打出本季最狂一役，全場29投20中狂轟49分、10籃板、3助攻，寫下個人生涯新高在內的4大項新秀神紀錄，可惜最後決勝期的關鍵失誤，讓球隊以121比123敗北，紀錄之夜悲情吞敗收場。

本賽季以聯盟新秀救世主之姿降臨，弗拉格即便開季表現有些掙扎，隨後整體狀態仍是明顯拉抬提升，今日對上黃蜂之戰，在對上另一位「年度新人王」大熱門，黃蜂菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel）之戰，弗拉格火力全開，全場狂轟49分、10籃板、3助攻，表現硬是比下同場也轟進8顆三分球，也拿下生涯新高34分的庫尼普爾。

只可惜弗拉格在最後關鍵時刻，卻被庫尼普爾壓迫下，發生傳球失誤，隨後庫尼普爾關鍵兩罰得手，最終黃蜂就以兩分之差帶走勝利，也讓弗拉格的神奇紀錄之夜，只能抱憾輸球收場。

但弗拉格此戰仍寫下4大神紀錄，他是聯盟史上「19歲」砍下單場最高49分的年輕好手，也是史上最年輕，能夠單場拿下超過45分球員。另外，弗拉格也成為NBA史上首位單場「45分、10籃板」的超級新秀，單場49分當然也是獨行俠隊史新秀最高得分。

且上述這4大神紀錄，都是包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、已逝傳奇「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）等超級球星在19歲之齡無法做到的成就。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格寫下4大神紀錄，但仍悲情輸球。（圖／路透）