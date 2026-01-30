運動雲

WBC中華隊30人正選名單倒數！　2月6日MLB直播揭曉、投手配置成亮點

▲▼曾豪駒、吳俊偉、曾峻岳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲曾豪駒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，MLB今（30日）宣布，將於台灣時間2月6日早上8點透過MLB Network直播節目，正式公開20支參賽隊伍的30人名單，各隊完整戰力也將在節目中一次揭曉。

經典賽允許大聯盟球員參賽，向來被視為棒球最高強度的國際賽舞台，名單星度與戰力配置因此格外受矚目；衛冕軍日本日前已先行公布29人名單，包含大谷翔平、山本由伸等核心球星都確定披上國家隊戰袍，目前僅剩最後一個名額尚待補齊。

而美國隊同樣進度快速，已對外公布的名單也累積到28人；隨著MLB宣布統一在節目中公開完整30人名單，各國球迷關注焦點也將回到最後補強與定位調整上。

中華隊方面，本屆預賽被分在東京巨蛋進行的C組，同組對手包括日本、南韓、澳洲與捷克；球隊目前正於左營國訓中心展開第一階段集訓，日前主帥曾豪駒談到人數配置時透露，為因應賽事強度與投手調度需求，團隊初步規劃將以15到16名投手作為核心架構來面對這次賽事。

至於外界最關心的30人正式名單時程，曾豪駒也給出更明確的規劃；他指出中華隊會把握最後期限，持續觀察選手狀態與健康狀況後再做整體編排，球隊也將在2月3日前完成內部討論並繳交最終名單。

備戰節奏上，中華隊預計2月19日移師台北大巨蛋進入第二階段集訓，並安排台日對抗賽檢視實戰狀態；接著在2月28日前往日本宮崎參與官辦熱身賽，為3月5日開打的正賽做最後衝刺。

