台中足球園區邁新步！永泰企業簽約30單位、打造國際級基地

▲台中足球園區邁新步！永泰企業簽約30單位、打造國際級基地。（圖／永泰企業提供）

▲永泰企業持續支持台中運動城市發展。（圖／永泰企業提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台中市國際足球運動休閒園區計畫邁入新階段！永泰企業於日前舉辦「足球推動與跨域夥伴合作簽約儀式」，匯集中華民國足球協會、台中藍鯨女子足球隊、臺灣體育運動大學及多所基層學校、產業專家共同參與。此舉不僅展現了以行動連結產業的決心，更標誌著台中將透過國際化資源串聯，打造一個友善、永續且具前瞻性的足球發展環境。

永泰企業長期投入城市運動建設，2025年曾榮獲「台中市運動推手團體獎」。其支持的「永泰旅人」五人制足球隊在 2025年FF1台灣五人制足球一級聯賽中奪得冠軍，成為企業投入運動發展的成功典範。邁向 026年，永泰計畫擴大推動賽事與相關產業合作，整合場館規劃、設施營運與青少年教育資源，期許透過公私協力，讓台中成為台灣足球發展的重要基地與國際交流樞紐。

總經理何宗倫指出，目前已與超過30個基層球隊（涵蓋小學至大專院校）締結合作關係，並聯手技術顧問、運動照護及草地專家等專業團隊，落實人才培育與智慧化管理。特別的是，社團法人台中市康復之友協會也加入此行列，以「快樂踢球、以球會友」的精神，讓足球成為理解彼此、擁抱多元的社會語言。

▲永泰企業何宗倫總經理與足球堆動跨域夥伴締結合影。（圖／永泰企業提供）

▲永泰企業何宗倫總經理與足球堆動跨域夥伴締結合影。（圖／永泰企業提供）

台中市國際足球運動休閒園區作為全台首例國際級足球場地計畫，不僅結合了運動場館與商業配套，更以綠建築與永續設計理念融入城市空間。這座園區被定位為國內少見的運動、文化與觀光融合示範區，旨在帶動地方經濟，創造運動旅遊的新面貌。

透過與多方夥伴簽署意向書，永泰企業展現了實踐「從城市建設到城市生活」理念的決心，未來除了引入國際合作資源，更希望足球能深入市民生活，串連起城市的不同面向，共同書寫台中作為運動城市的新篇章。

