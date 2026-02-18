WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

▲捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

站在2026年世界棒球經典賽前夕回望，歷屆賽事中總有幾支「神秘隊伍」寫下超越戰力評估的篇章。2017年以色列的黑馬逆襲、2023年英國與捷克首次登上會內賽舞台並拿下歷史性首勝，都讓經典賽的版圖更加多元，而這三支隊伍在2026年再度回歸，也備受期待。

以色列在2017年第四屆經典賽一戰成名，這支由猶太裔美職球員組成的隊伍，被外界形容為「美國二隊」，卻以數據情蒐與投手車輪戰打出奇蹟。預賽連勝台灣、南韓，以3連勝之姿晉級，8強再淘汰古巴，直到複賽才遭荷蘭終結連勝。當年以小聯盟潛力股為主體的陣容，讓經典賽重新定義「戰力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年經典賽，以色列戰力不如前一屆，分在邁阿密D組，僅拿下1勝，但靠著首戰擊敗尼加拉瓜，成功保住2026年會內賽資格。即便接連遭波多黎各、多明尼加完封，仍展現與強權交手的經驗值。2026年將由奧斯瑪斯（Brad Ausmus）接替金斯勒（Ian Kinsler）出任總教練，搭配萊希曼（Alon Leichman）、尤基里斯（Kevin Youkilis）等大聯盟背景教練團，能否再組成「美職軍」成為關注焦點。

英國隊則是 2023 年經典賽最令人驚喜的新勢力之一。首度站上會內賽舞台的英國，被分在強敵雲集的分組，首戰面對美國雖落敗，卻在開局就取得領先，展現不怯場的氣勢。關鍵第三戰對上哥倫比亞，英國在落後情況下完成逆轉，以 7 比 5 拿下隊史在經典賽正賽的首場勝利，也成為該屆賽事的重要冷門。即便最終以 1 勝 3 負排名分組墊底，英國仍靠這場關鍵勝利保住 2026 年會內賽資格，在初登場就寫下歷史。

捷克隊的故事則被譽為 2023 年經典賽「最動人的篇章」。這支由工程師、教師、消防員等業餘身分球員組成的「斜槓軍團」，不僅成功闖進正賽，更在東京巨蛋打出尊嚴與風度。首戰擊敗中國，奪下隊史經典賽首勝，關鍵一擊來自謬茲克（Martin Muzik）所轟出的逆轉全壘打。

捷克對戰日本時，先發投手以僅 3 球三振大谷翔平的畫面震撼全場；賽後全隊列隊脫帽致敬，也深深打動地主球迷，連大谷翔平都公開表達敬意。捷克最終同樣以 1 勝 3 負作收，但他們用態度與故事證明，經典賽不只是強權舞台，更屬於懷抱夢想、勇敢站上世界的每一支球隊。