WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

▲波多黎各二壘手巴伊茲（Javier Baez）（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將開打，回顧歷屆賽事，經典賽不僅是強打者與王牌投手的舞台，一次次關鍵守備同樣左右戰局，甚至改寫國家隊命運。從外野雷射肩、內野魔術觸殺，到牆邊飛撲美技，守備始終是經典賽最令人屏息的瞬間之一。

時間回到2017年第四屆經典賽，多明尼加在2013年風光奪冠後，此屆卻踢到鐵板。隨著各國戰力提升、更多大聯盟球星投入，強權也無法輕鬆過關。預賽對上哥倫比亞一戰，多明尼加就嚇出一身冷汗，若非「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）關鍵時刻展現雷射肩，恐怕連複賽門票都難保。

該戰9局下雙方3比3平手，哥倫比亞攻佔一、三壘，羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）擊出左外野飛球，包提斯塔接殺後毫不猶豫回傳本壘，助捕手卡斯提歐（Welington Castillo）觸殺試圖衝回追平分的莫卡多（Oscar Mercado），硬是將比賽逼進延長。最終多明尼加在11局灌進7分，以10比3驚險過關，這記阻殺也被視為撐住球隊命運的一球。

同屆賽事另一個永留經典的守備畫面，來自波多黎各二壘手巴伊茲（Javier Baez）。在八強賽對多明尼加之戰，克魯茲（Nelson Cruz）挑戰神捕莫里納（Yadier Molina）的阻殺，莫里納傳球精準到位，巴伊茲視線甚至未看向跑者，就完成觸殺，並提前高舉手指示意出局，「No looking tag」震撼全球棒壇。即便本人謙虛歸功於莫里納的傳球，仍被譽為魔術師等級的防守瞬間。

來到2023年第五屆經典賽，守備英雄換成墨西哥球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。八強賽對波多黎各，他在8局關鍵時刻演出飛撲美技，力保不失，最終墨西哥以5比4獲勝，隊史首度闖進四強。四強對日本，他又在5局上3比0領先時，於左外野牆邊躍起接殺岡本和真的深遠飛球，雙手抱臂的冷靜慶祝，成為經典賽史上最具張力的守備畫面之一。

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

