WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

▲松坂大輔、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲松坂大輔、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊連續五屆世界棒球經典賽闖進四強，每一屆都有投手獲獎，展現源源不絕的強投血脈。2006年首屆由松坂大輔拿下大會最有價值球員（MVP），2009年第二屆則是松坂大輔與岩隈久志雙雙獲獎；2013年第三屆由前田健太接棒，2017年第四屆是千賀滉大，2023年第五屆則由大谷翔平榮獲MVP及投手獎，延續日本隊在經典賽舞台的投手傳承。展望2026年經典賽，大谷翔平可能不會登板投球，但剛拿下世界大賽MVP的山本由伸，被期待成為下一位投手獎有力候補。

松坂大輔是首屆經典賽日本奪冠的大功臣。他在對中華隊之戰登板投4局，僅被敲3支安打，投出3次三振、1次保送，失1分；隨後在複賽對墨西哥投5局無失分，冠軍戰交手古巴再投4局僅失1分。松坂出賽3場皆奪勝投，最終獲頒大會MVP與明星投手獎。

第二屆經典賽，日本成功完成連霸，松坂大輔依舊是關鍵角色，而岩隈久志也在該屆嶄露頭角。岩隈預賽曾對南韓吞敗，複賽雪恥投贏古巴，冠軍戰再度對決南韓，先發7.2局投出6次三振、失2分，即使未列名勝投，仍被視為奪冠的重要功臣，獲頒明星投手獎；松坂大輔則蟬聯大會MVP與明星投手獎。

2013年經典賽，日本強投世代完成接班，前田健太成為代表人物。該屆日本隊投手群包括田中將大、大隣憲司、前田健太與能見篤史等人，其中前田健太出賽3場，累計投球數202球為全隊最多，15局投球僅失1分，戰績2勝1敗、防禦率0.60，獲頒明星投手獎。

2017年經典賽則是千賀滉大一戰成名。從預賽一路到8強賽，千賀累計9局無失分，4強賽對美國於7局登板連飆3K，下一局遭敲2安失掉唯一1分，承擔敗戰。不過千賀仍繳出連續10局無失分的表現，追平前一屆前田健太的紀錄；在大谷翔平因傷退出後，千賀滉大的表現成為日本隊的一大驚喜。

2023年經典賽，日本再度封王，大谷翔平成為焦點人物。他出賽3場，其中2場先發皆奪勝投，並在冠軍戰登板關門成功，總計投9.2局被敲5支安打，送出11次三振，防禦率1.86。大谷翔平最終包辦冠軍戰MVP，並同時獲得最佳投手與指定打擊獎項。

展望2026年經典賽，山本由伸將再度披上日本隊戰袍。山本由伸於2023年首度參加WBC，出賽2場、其中1場先發，累計投7.1局失2分，並送出12次三振，是日本隊第三度奪冠的重要戰力。剛經歷大聯盟代表性一季的山本由伸，能否在2026年延續日本隊的投手獎血脈，也成為本屆經典賽的關注焦點。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 日本隊經典賽投手獎大谷翔平山本由伸

