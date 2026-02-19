運動雲

>

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

2017年世界棒球經典賽WBC中華隊熱身賽,古巴VS中華,中華隊合照（圖／記者季相儒攝）

▲2017經典賽中華隊。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年經典賽即將開打，回顧歷屆經典賽，中華隊曾有接近高峰，也歷經低谷。其中，2009年世界棒球經典賽，至今仍是許多球迷不願回想的一頁。那一年，中華隊不僅在場上遭遇挫敗，場外的徵召風波與制度裂痕，更對台灣棒球投下長遠陰影。

2009年經典賽，中華隊從組訓階段就困難重重。當時中職La New熊、興農牛兩支球團未配合徵召作業，加上旅外球員陳偉殷、郭泓志、胡金龍、陽岱鋼等人相繼辭退，最終中華隊以業餘球員與年輕旅外為主力，整體戰力不被外界看好。該屆總教練由葉志仙出任，投手教練為郭泰源，但在人員不齊的情況下，調度空間極為有限。

預賽採雙敗淘汰制，中華隊首戰強碰南韓，由李振昌先發卻投不滿1局即退場，僅投0.1局就送出4次保送，被敲2安、包括李晉的滿貫砲，終場以0比7吞敗。第二戰面對中國隊，中華隊已無退路，林岳平掛帥先發，首局即失分，打線依舊低迷，全場僅敲7安，6局才攻下唯一1分，最終以1比4落敗。中華隊不到24小時即遭淘汰，成為該屆16隊中最早出局的隊伍，也繼2008年北京奧運後，再度於國際賽敗給中國，對台灣棒球造成巨大衝擊。

這場失敗不僅止於賽果。由於2009年經典賽提前出局，中華隊在2013年經典賽必須從資格賽打起，等同為組訓亂象付出代價。事後回顧，當年棒協與中職之間的權責不清，加上2008年奧運後累積的爭議，使球團與球員對國家隊徵召缺乏信任，成為2009年慘痛結果的重要背景。

值得玩味的是，時隔多年，2009年經典賽對中國隊敲出全壘打的張寶樹，如今已成為中國隊教練團成員；而當年中華隊先發投手之一的林岳平，則在後來執掌中華隊兵符，本屆經典賽則是擔任投手教練。

類似的組訓困境，並非僅止於2009年。2017年經典賽，中華隊再度面臨球團不配合的狀況，Lamigo桃猿因棒協主導賽事，拒絕支援球員，加上旅外徵召受阻，最終僅江少慶一名旅美投手入列，另有陳冠宇、宋家豪兩位旅日好手入列，不過投手戰力仍相當吃緊，預賽3戰全敗出局。不過該屆中華隊在逆境中展現韌性與拚勁，也感動不少球迷。

站在2026年經典賽前夕回望，中華隊已走過徵召分裂與制度衝突的陣痛期。本屆賽事各球團全力支援、名單大幅換血，與過往形成對比。從2009年的歷史性低谷，到2017年兵敗韓國後，改由中職主導組訓，再到2023年經典賽順利集訓、帶給球迷感動，經典賽不只是比賽本身，更映照出台灣棒球體制與世代的演進。

如今站在2026年經典賽前夕回望，中華隊已走過徵召分裂與制度衝突的陣痛期。本屆賽事各球團全力支援，名單大幅換血，展現與過往不同的整合力。從2009年經典賽跌入歷史性低谷，到2017年兵敗後，時任體育署長林德福宣布未來一級國家隊由中職主導組訓，成為制度上的重要轉捩點。雖然東京奧運資格賽因疫情退賽，但2023年經典賽集訓與預賽過程順利，仍帶給球迷深刻感動。經典賽不只是比賽本身，更是一面映照台灣棒球體制與世代演進的鏡子。

關鍵字： 經典賽中華隊棒球組訓體制2026WBC2026WBC中華隊

