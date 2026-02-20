運動雲

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

▲陽岱鋼登大聯盟官網。（圖／翻攝自MLB）

▲陽岱鋼當年登大聯盟官網。（圖／翻攝自MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，回顧歷屆經典時刻，2013年那支中華隊不只打進八強，更把台灣棒球的拚勁與熱情，完整送上大聯盟官網版面。陽岱鋼用飛撲守備與關鍵長打，寫下屬於台灣英雄的高光時刻；而場邊不間斷的台式應援與啦啦隊文化，也首度以震撼姿態，闖進大聯盟球星的視角。

2013年經典賽，陽岱鋼與哥哥陽耀勳相隔7年再度披上國家隊戰袍。預賽對韓國一役，陽耀勳先發投到手指破皮、血染球褲，畫面令人動容，而陽岱鋼則在打線中挺身而出，替「浴血」的哥哥撐起攻勢。整個預賽，他繳出3成33打擊率、4分打點的亮眼成績，成為中華隊最穩定的火力輸出。

首戰對澳洲，陽岱鋼擔任開路先鋒，成功跑回中華隊在經典賽的第一分，最終5比0完封對手；次戰交手荷蘭，他在6局下揮出2分全壘打，一棒點燃洲際球場，助中華隊以8比2搶下2連勝，提前掌握晉級契機。

預賽最關鍵的台韓戰，陽岱鋼再度展現拚勁，游擊方向滾地球全力衝刺，靠著速度與頭部滑壘跑出內野安打，隨後在林智勝安打與韓國失誤下衝回本壘先馳得點。4局上，他又從韓國投手盧景銀手中敲安送回隊友，可惜8局下遭逆轉，以2比3飲恨。

儘管輸球，中華隊仍憑「對戰優質率」力壓韓國晉級8強，這項結果躍上大聯盟官網首頁，而畫面主角正是B組最有價值球員陽岱鋼。飛撲守備、關鍵安打與MVP殊榮，讓他的身影正式被世界看見。在彭政閔對戰澳洲肉身擋球之後，再現登上國際版面的光榮一幕。

除了場上表現，場邊的台灣應援文化同樣成為話題。當年同組的荷蘭球星柏賈爾茲（Xander Bogaerts）賽後直言，台灣與日本球迷從1局到9局不停歇的吶喊，讓他彷彿置身世界大賽，「每到兩好球，全場一起喊，真的必須百分之百專注。」那一年，台式應援不只為中華隊助威，也成功震撼了整個棒球世界，歷年台灣的應援文化更添加不同元素，12強冠軍後的「台灣尚勇」勢必在今年經典賽成為震撼世界的時刻。

