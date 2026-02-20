運動雲

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

▲張建銘 。（圖／本報資料照）

▲張建銘 。（圖／本報資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽前夕，中華隊再度集結，回顧歷屆經典賽舞台，總有幾位球員像「國際賽外掛」般挺身而出。從首屆經典賽張建銘敲下歷史性勝利打點、林威助身扛初代第四棒硬撼名投，到2023年張育成強勢崛起，新舊世代的強棒接力，構成中華隊國際賽最具象徵性的火力傳承。

2006年首屆世界棒球經典賽，中華隊在預賽前兩戰不敵南韓、日本後，第3戰迎戰中國隊背水一戰。外界原本看好中華隊輕鬆過關，但比賽開局卻打得綁手綁腳，直到第3局，「火哥」張建銘挺身而出，將壘上跑者陳鏞基送回本壘，敲下中華隊在經典賽史上的第一分勝利打點，也正式寫下歷史新頁。

隨後第4局，陳鏞基再補上滿貫全壘打，拉開比數，中華隊終場以12比3擊敗中國，拿下經典賽隊史首勝。這一戰不只讓中華隊卸下壓力，也再次印證張建銘在國際賽「專打外國人」的外掛體質。2008年奧運最終資格賽，他同樣頻頻上演雷射肩美技、打擊率逼近5成，成為國際賽最令人安心的存在。

上屆經典賽張建銘首度以教練身分加入國家隊，今年也在中華隊陣中。他過去受訪時曾直言，「以前當球員就知道國家隊不好打，所以不用給自己太大壓力。」

2004年雅典奧運中華隊外野手林威助。（圖／達志影像／美聯社）

▲林威助。（圖／達志影像／美聯社）

回到2006年，除了張建銘，當時扛下中華隊初代第四棒的林威助，同樣留下經典畫面。首戰對南韓，9局下他面對大聯盟強投朴贊浩，掃出深遠二壘安打，為落後的中華隊點燃反攻希望。該屆經典賽，林威助3戰皆先發第4棒，分別從朴贊浩與松坂大輔手中敲安，展現不畏名投的氣勢。

世代更迭之下，2023年經典賽迎來「新台灣第四棒」張育成。他在該屆賽事16打數敲7安，包含2轟、8分打點，打擊率4成38、長打率9成38，勇奪分組MVP。歷屆中華隊第四棒從林威助、彭政閔、林智勝到張育成，火力接棒不曾中斷。2026年經典賽，張育成再度入選，也被期待延續這條屬於中華隊的強棒傳承之路。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

