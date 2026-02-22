WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

▲陽耀勳 。（圖／本報資料照）

世界棒球經典賽前夕，回望中華隊的熱血史，有兩種截然不同卻同樣震撼的鬥志深植球迷心中。一種，是投手用鮮血與意志守住戰線；另一種，則是野手用肉身擋下勝負的鋼鐵信念。2013年經典賽，陽耀勳血染球褲的奮戰精神，以及「恰恰」彭政閔以身體擋球的畫面，成為那一代中華隊最具象徵性的靈魂寫照。

時間拉回2013年經典賽預賽，中華隊前兩戰接連擊敗澳洲、荷蘭，氣勢高漲，第三戰迎戰強敵南韓，推出旅日左投陽耀勳先發。比賽進入3局下，中華隊仍以1分領先，陽耀勳先後解決姜珉鎬、孫時憲，卻對李容圭投出觸身球，接著又保送鄭根宇，局勢開始吃緊。

就在此時，轉播鏡頭捕捉到令人揪心的一幕——陽耀勳每投完一球就頻頻擦拭左手與球褲，球褲上竟清楚可見血跡，原來他的左手無名指早已破皮流血，卻仍咬牙留在場上。輪到李承燁打擊時，陽耀勳再度壞球落後，教練團才果斷換投，由王鏡銘接替並成功止血。儘管中華隊最終在8局遭南韓3比2逆轉，但這場敗仗不影響晉級，卻留下永難抹去的畫面。

賽後，陽耀勳在記者會上忍不住紅了眼眶，坦言對沒能替球隊守下勝利感到難過。那一戰，也成了他球員生涯最後一次披上國家隊戰袍。隔年返台後，他轉任打者，先後效力Lamigo桃猿、富邦悍將，近年則轉往業餘舞台延續棒球人生，但那件血染球褲的身影，早已被球迷牢牢記住。

同樣在2013年經典賽預賽首戰對上澳洲，「恰恰」彭政閔則用鋼鐵般的身體寫下另一段傳奇。除了首局敲安打點、6局揮出反方向全壘打外，5局上他在一壘守備時，面對澳洲打者威爾屈擊出的強襲反彈球，毫不閃避地用胸口將球擋下，隨即完成刺殺，讓全場倒抽一口氣。

這一幕隨後登上大聯盟官網「Cut4」單元，被形容為「鋼鐵人般的一壘手」，官網驚呼：「他不會痛嗎？」彭政閔賽後則淡然表示，被球打到當然會痛，但因為天氣冷又太專注比賽，當下幾乎沒有感覺。這次肉身擋球的畫面，也讓他成為《鋼鐵人3》電影來台宣傳時的站台主角之一，成為中華隊勇氣與意志的最佳象徵。

