WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

▲2013經典賽王建民。（圖／記者徐文彬攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽即將再度點燃戰火，回望中華隊歷屆征戰史，曾站在投手丘上撐起一個世代的強投，如今已轉換身分，成為場邊培育下一代王牌的關鍵人物。潘威倫與王建民，曾是中華隊在國際賽最令人安心的名字，如今一人深耕本土、一人帶回旅外經驗，把過去在硬仗中累積的重量，化為傳承給年輕投手的養分。

2013年經典賽，正是兩人國際賽生涯最具代表性的舞台之一。王建民在沒有任何球隊合約的情況下，選擇披上中華隊戰袍，希望在國際賽重新證明自己。前一季效力華盛頓國民後成為自由球員的他，把經典賽視為再拚一紙合約的重要機會，而他也用實際表現，替自己打出轉機。

預賽首戰對澳洲，王建民先發6局僅被敲4安打，送出2次三振；複賽面對日本，他再度展現穩定控球，只用76球投滿6局，被敲6安打、失分掛零。兩場比賽合計12局無失分的內容，讓場邊球探頻頻抬頭，至少6支美職球隊、甚至日職球隊都傳出接觸意願。最終王建民選擇回到老東家紐約洋基，雖然僅是小聯盟合約，卻成為他重返大聯盟的重要踏板，並在同年再度站上最高舞台。

同樣在2013年留下經典畫面的，還有「沈默的王牌」潘威倫。歷經近一年復健、2012年整季僅出賽3場的他，在經典賽首輪對荷蘭之戰臨危受命。當時中華隊先發投手王躍霖開局不穩，留下滿壘局面，潘威倫上場救火，雖首名打者被敲安失分，但那也是他整場比賽唯一被擊出的安打。最終他中繼4.2局，只被敲1安、無責失，成功穩住戰局。

在潘威倫的好投帶領下，中華隊打線全面甦醒，從0比3落後一路反攻，郭嚴文、林泓育、陽岱鋼接連建功，終場以8比3擊敗荷蘭，替晉級之路打下關鍵基礎。賽後總教練謝長亨直言：「他就是適合打硬仗。」這句話，也成為潘威倫國際賽形象的最佳註解。

事實上，潘威倫不只在2013年經典賽扮演「抗荷英雄」，從2004年雅典奧運、2015年12強，到2017年經典賽，他始終在國家隊需要時挺身而出。2004年奧運對荷蘭投6局僅失1分，2015年12強累計3.1局無失分；直到2017年，他以最年長投手身分完成最後一次國際賽任務，為國家隊生涯畫下句點。

如今，當經典賽再度來臨，王建民與潘威倫已不再站在投手丘上，但他們留下的國際賽記憶，仍是中華隊最重要的底氣之一。從硬仗中走過來的王牌，正把那份經驗，悄悄交到下一代投手手中。

▲潘威倫 。（圖／本報資料照）

