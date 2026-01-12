運動雲

馬刺領先19分打到輸！「蟻人」最後16秒打板致勝球、灰狼主場逆轉拔刺

▲灰狼艾德華茲在最後16秒投進打板致勝球幫助球隊克服19分落後逆轉擊敗馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼12日主場上演了一場熱血沸騰的逆轉秀。儘管馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）重回先發並展現恐怖的防守數據，一度幫助馬刺領先達19分，但灰狼在「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）末節狂飆以及最後16秒的致勝拋投帶領下，終場以104比103逆轉捍衛勝利。

馬刺此役踢館從開賽就火力全開，在當家球星溫班亞瑪攻守俱佳帶領下，首節開節就轟出16比0的猛烈攻勢，加上當家一哥溫班亞瑪在進攻端的穩定輸出，馬刺在易籃後一度領先達到19分之多。然而，灰狼在迪文琴佐（Donte DiVincenzo）連續三分彈的追擊下，在第3節結束時將分差稍微縮小到14分。

決勝節馬刺進攻端突然當機，灰狼也把握機會開啟追分模式，然而中間卻還發生一段小插曲，灰狼門神中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在外線對溫班亞馬犯規，溫班亞馬踩到他的腳倒地，遭判罰一級惡意犯規，本季累積5次，接下來將被禁賽1場。

溫班亞馬在戈貝爾的技術犯規、惡意犯規下執行4罰都沒失手，再幫馬刺的領先擴大至雙位數，不過灰狼里德（Naz Reid）與藍道（Julius Randle）聯手追分，在最後3分鐘將比數追成98：98平手。讀秒階段，馬刺巴恩斯（Harrison Barnes）與福克斯（De'Aaron Fox）雖然相繼投進超前球，但艾德華茲展現巨星價值，在最後16秒借掩護拋投命中，讓灰狼以104比103領先。馬刺最後一擊畫給了溫班亞瑪，但他頂著防守的絕殺球不中，福克斯隨後的補籃三分也失手，馬刺無奈吞下敗仗。

艾德華茲此役狀態不算好，不過全場拿23分，有9分集中在決勝節，還在最後16秒投進致勝球，展現當家球星價值，迪文琴佐挹注19分，藍道貢獻15分、8籃板，里德替補拿下17分。

溫班亞馬拿下全場最高29分，另有7籃板，強森（Keldon Johnson）板凳出發挹注15分，錢帕尼（Julian Champagnie）14分、10籃板繳出雙十，但決勝節首不住灰狼砲轟，進攻又大當機，只能無奈吞敗。

