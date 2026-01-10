運動雲

海神迎新秀加盟！1號隊友現身　簽複數年約「當後援不上場」

▲全家海神宣布保經公司加盟成為隊友。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

TPBL高雄全家海神隊今（10）日在主場舉行例行賽事，賽前海神執行長李偉誠特別宣布，迎來一位「新秀」加盟，主角是在地企業呈祥保經，雙方將深化合作，不僅是只是商業贊助，還會化身並肩作戰的1號神隊友，協助球員規劃保障擔任後援。

全家海神今與在地保險經紀公司舉辦「神隊友加盟」記者會，海神執行長李偉誠將象徵球隊核心地位的「1號專屬背號短TEE」交給保經公司董事長黃奕綱，宣示這位神隊友雖不直接上場得分，卻發揮專業精神，化身全隊爭冠之路的後防支援。雙方已簽下複數年合約，展現深耕港都、長期支持籃球運動的決心。

▲高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者許宥孺攝）

李偉誠表示，去年和黃奕綱董事長認識後一拍即合，雖乍看是不同產業，但雙方都很重視團隊分工，且都是高雄起家，這次的合作也是雙方寵愛員工的表現。

黃奕綱則分享加碼支持的初衷，他透露，海神陣中已有數位主力球員是呈祥保經的客戶。「職業運動員雖然現階段收入高，但職涯相對短暫，且面臨極高的受傷風險。」黃奕綱表示，「一次意外就可能影響整個職涯，因此我們協助球員建立完整的財商知識，做好保障與理財規劃，讓他們在場上拼鬥時，能由我們在後端支援風險，真正無後顧之憂。」

黃奕綱坦言，一開始就沒打算贊助複數球隊，比起隨處可見的廣告曝光，他更看重品牌精神的深度結合。除了球場上的支持，保經也與海神攜手參與公益，包括休賽季期間邀請球員擔任企業運動會教練，或深入偏鄉協助基層籃球發展，將這股「神隊友」的正能量延伸至社會每個角落。

