上千龍迷天母送別！「龍之子」啟程東瀛　徐若熙歡送會超溫暖

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「龍之子」徐若熙即將啟程挑戰日職舞台，球團今（10）日下午於天母棒球場舉辦「徐若熙旅外球迷歡送會」，上千位龍迷齊聚一堂，透過祝福贈禮、紀念影片與近距離互動，將不捨轉化為最溫暖、最堅定的支持，為徐若熙的旅外之路送上滿滿力量。



活動一開始，由味全龍復出推手魏應充親自到場獻上祝福與紀念禮物，這幅無框畫定格徐若熙於2023年總冠軍賽G6背水一戰時的英姿，他在關鍵時刻挺身而出，成功將球隊從逆境中拉回，最終帶領味全龍拿下回歸後首座總冠軍，並奪下總冠軍賽MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏應充也親自題字「龍耀東瀛、熙望無限」，象徵球團對徐若熙在困境中仍能穩住自己的高度肯定，也提醒他無論站上哪個舞台，背後始終有味全龍這個家，期許他帶著責任與祝福，再創職涯高峰。



隨後，同屆選秀隊友劉基鴻驚喜登場，代表全隊送上簽名球衣，傳遞昔日並肩作戰的深厚情誼；威弟小夥伴們也獻上18朵向日葵，象徵祝福徐若熙旅外之路一切順利。全場球迷隨後進行大合照，天母棒球場外化為一片紅色應援海，記錄下徐若熙與龍迷共同的重要時刻。



活動中播放來自各界祝福的紀念影片，回顧徐若熙自加入味全龍以來的關鍵瞬間，從初登板的青澀模樣、艱辛復健歷程，到場上沉穩的王牌身影，勾起現場球迷滿滿回憶。

影片中特別安排小彩蛋，台北市長蔣萬安直呼：「若熙不只是代表味全龍，更是代表台北市的棒球大使，期望把台北市的熱情、努力與團隊精神帶到日本。」

北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬送上祝福表示：「這是我最後一次祝福你，之後遇到你的時候就是對手了。」一句話引起全場歡呼。





在舞台訪談環節中，徐若熙親自分享旅外前的心情與未來目標。他坦言對即將到來的新挑戰充滿期待，並感謝三董、味全龍球團、教練團、隊友與一路相挺的球迷，表示會帶著大家的祝福全力以赴，迎接新的棒球旅程。



活動最後開放球迷合照與擊拳互動，徐若熙一一向球迷致意，不少球迷也送上鼓勵話語，場面溫馨感人。味全龍球團表示，徐若熙始終是球隊重要的一員，未來無論身在何處，味全龍與所有龍迷都將成為他最堅強的後盾，期待他在世界舞台闖出屬於自己的新篇章。