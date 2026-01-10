運動雲

>

上千龍迷天母送別！「龍之子」啟程東瀛　徐若熙歡送會超溫暖

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「龍之子」徐若熙即將啟程挑戰日職舞台，球團今（10）日下午於天母棒球場舉辦「徐若熙旅外球迷歡送會」，上千位龍迷齊聚一堂，透過祝福贈禮、紀念影片與近距離互動，將不捨轉化為最溫暖、最堅定的支持，為徐若熙的旅外之路送上滿滿力量。

活動一開始，由味全龍復出推手魏應充親自到場獻上祝福與紀念禮物，這幅無框畫定格徐若熙於2023年總冠軍賽G6背水一戰時的英姿，他在關鍵時刻挺身而出，成功將球隊從逆境中拉回，最終帶領味全龍拿下回歸後首座總冠軍，並奪下總冠軍賽MVP。

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏應充也親自題字「龍耀東瀛、熙望無限」，象徵球團對徐若熙在困境中仍能穩住自己的高度肯定，也提醒他無論站上哪個舞台，背後始終有味全龍這個家，期許他帶著責任與祝福，再創職涯高峰。

隨後，同屆選秀隊友劉基鴻驚喜登場，代表全隊送上簽名球衣，傳遞昔日並肩作戰的深厚情誼；威弟小夥伴們也獻上18朵向日葵，象徵祝福徐若熙旅外之路一切順利。全場球迷隨後進行大合照，天母棒球場外化為一片紅色應援海，記錄下徐若熙與龍迷共同的重要時刻。

活動中播放來自各界祝福的紀念影片，回顧徐若熙自加入味全龍以來的關鍵瞬間，從初登板的青澀模樣、艱辛復健歷程，到場上沉穩的王牌身影，勾起現場球迷滿滿回憶。

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

影片中特別安排小彩蛋，台北市長蔣萬安直呼：「若熙不只是代表味全龍，更是代表台北市的棒球大使，期望把台北市的熱情、努力與團隊精神帶到日本。」

北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬送上祝福表示：「這是我最後一次祝福你，之後遇到你的時候就是對手了。」一句話引起全場歡呼。

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

在舞台訪談環節中，徐若熙親自分享旅外前的心情與未來目標。他坦言對即將到來的新挑戰充滿期待，並感謝三董、味全龍球團、教練團、隊友與一路相挺的球迷，表示會帶著大家的祝福全力以赴，迎接新的棒球旅程。

活動最後開放球迷合照與擊拳互動，徐若熙一一向球迷致意，不少球迷也送上鼓勵話語，場面溫馨感人。味全龍球團表示，徐若熙始終是球隊重要的一員，未來無論身在何處，味全龍與所有龍迷都將成為他最堅強的後盾，期待他在世界舞台闖出屬於自己的新篇章。

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍、中華職棒、徐若熙、歡送會、福岡軟銀、日本職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

鄧愷威不打WBC　韓媒也關注台灣隊戰力受影響：韓國隊利多

鄧愷威不打WBC　韓媒也關注台灣隊戰力受影響：韓國隊利多

「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

台鋼是否違反「228條款」接觸布坎南　蔡其昌：聯盟將啟動調查

台鋼是否違反「228條款」接觸布坎南　蔡其昌：聯盟將啟動調查

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

鄧愷威不打WBC　韓媒也關注台灣隊戰力受影響：韓國隊利多

「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2還沒官宣先說了！洪總脫口爆出新洋投

3富邦：對洪總言論震驚與不解

4洪一中道歉了！

5鄧愷威不打WBC　韓媒關注：韓國利多

最新新聞

1吳明鴻新球季「教練兼選手」

2作伙拚！劉時豪回洪總麾下有始有終

3直擊！「皇鷹學院」菜色曝光

4海神迎1號新秀加盟「當後援不上場」

537歲還在進化！柯瑞締造最年長神紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

Jennie來了！　見接機人潮外套遮全身

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

【喉嚨借過】店員自稱喝酒沒輸過　不用5秒喝完一杯嚇傻客人

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366