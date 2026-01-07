胡智爲首日進牛棚進度超前　自評穩定度比大聯盟時期更好

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅投手7日投捕訓練營首日，胡智爲與數名年輕投手進行牛棚練投，談到休賽季的調整方向，胡智爲透露從季後開始便與個人體能訓練師及運科背景的投手教練曾浩哲密切配合，讓重訓內容與投球訓練能彼此呼應，他也坦言，目前調整的速度比較快。

胡智爲表示，曾浩哲教練在球季結束後就已擬定完整計畫，目前整體進度皆依照原先設定推進，「每一個階段都有達到要求。」在訓練重點上，他指出包含變化球與投球動作機制的優化，「好還要更好，每一次訓練都會有新的發現，再把它修正、加進去。」

胡智爲也回顧去年下半季狀況回來時，曾浩哲曾協助他微調動作，並提醒「回到之前在美國時的感覺」，休賽季則持續沿著這條路線前進。胡智爲坦言，雖然身體條件與大聯盟時期已有差距，但目前的穩定度反而更好，「不管是放球點，還是整體投球感覺，都比那時候穩定。」

他透露，「所以有特別朝這個方向去做調整，尤其是在體能跟重訓這方面，今年體能感覺比去年跟前年還要來得好。也有可能是現在調整的速度比較快一點。」

至於新球季角色定位，胡智爲表示仍以先發方向進行準備，「球隊需要我在哪個位置，我就去勝任。」他強調，不論最終定位為何，都會全力配合球隊安排。餅總受訪時表示，本土先發輪值由胡智爲、林詔恩、郭俊麟等競爭。