運動雲

>

胡智爲首日進牛棚進度超前　自評穩定度比大聯盟時期更好

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅投手7日投捕訓練營首日，胡智爲與數名年輕投手進行牛棚練投，談到休賽季的調整方向，胡智爲透露從季後開始便與個人體能訓練師及運科背景的投手教練曾浩哲密切配合，讓重訓內容與投球訓練能彼此呼應，他也坦言，目前調整的速度比較快。

胡智爲表示，曾浩哲教練在球季結束後就已擬定完整計畫，目前整體進度皆依照原先設定推進，「每一個階段都有達到要求。」在訓練重點上，他指出包含變化球與投球動作機制的優化，「好還要更好，每一次訓練都會有新的發現，再把它修正、加進去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡智爲也回顧去年下半季狀況回來時，曾浩哲曾協助他微調動作，並提醒「回到之前在美國時的感覺」，休賽季則持續沿著這條路線前進。胡智爲坦言，雖然身體條件與大聯盟時期已有差距，但目前的穩定度反而更好，「不管是放球點，還是整體投球感覺，都比那時候穩定。」

他透露，「所以有特別朝這個方向去做調整，尤其是在體能跟重訓這方面，今年體能感覺比去年跟前年還要來得好。也有可能是現在調整的速度比較快一點。」

至於新球季角色定位，胡智爲表示仍以先發方向進行準備，「球隊需要我在哪個位置，我就去勝任。」他強調，不論最終定位為何，都會全力配合球隊安排。餅總受訪時表示，本土先發輪值由胡智爲、林詔恩、郭俊麟等競爭。

關鍵字： 標籤:統一獅胡智爲投球訓練先發輪值體能調整

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

江少慶首度投入獅隊團訓　餅總揭投球優化方向：降低胸大肌負擔

江少慶首度投入獅隊團訓　餅總揭投球優化方向：降低胸大肌負擔

江少慶加盟統一獅隊形「大加分」　胡智爲：自律能讓年輕投手學習

江少慶加盟統一獅隊形「大加分」　胡智爲：自律能讓年輕投手學習

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

江少慶改披76號原因很直白　迅速融入獅隊：氣氛跟悍將差不多

江少慶改披76號原因很直白　迅速融入獅隊：氣氛跟悍將差不多

【雙向奔赴的愛情】女友準備跨年夜驚喜求婚...沒想到他也準備好了❤

熱門新聞

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

2雄鷹教練團底定！郭建霖接掌二軍

3人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

4職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

5領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

最新新聞

1統一獅補強1投1外野自培戰力

2TPBL出現關鍵漏判　懲處裁判停吹兩周

3胡智爲牛棚進度超前　自評穩定度更好

4火腿新投手輪值　新庄監督有大膽構想

5李政厚新球季定位　巨人教頭回應

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366