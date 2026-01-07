李政厚MLB新球季定位　巨人教頭：讓他自在打球

運動雲

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟舊金山巨人新任總教練維泰羅（Tony Vitello）7日出席活動時表示，對於韓籍外野好手李政厚新賽季的定位，最重要的是「讓他自在地打球」，他直言，只要李政厚能在場上放鬆發揮，2026賽季勢必能為球隊帶來巨大幫助。

維泰羅去年10月接掌兵符，2026年將是他與李政厚首度完整合作的一季，他指出，李政厚2024年登上大聯盟後，因5月肩傷提前報銷；直到2025年才真正完成150場的準全勤賽季，等同於首度體驗完整大聯盟節奏，「如果他能延續去年的經驗，在更放鬆的狀態下比賽，球隊受益無窮。」維泰羅說。

談到對李政厚的印象，維泰羅也分享一段場外花絮，他透露，日前曾因天氣轉涼忘了帶外套，李政厚主動把自己的外套借給他，「那一刻我就知道，他不只是一名好球員，也會是很棒的隊友。」

維泰羅笑說，這趟行程還品嘗了大量韓國料理，「吃到幾乎每餐都很飽」，也因此有更多機會了解球員的成長背景與家庭，讓彼此關係更緊密。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）則從球團層面肯定李政厚的影響力，他直言能擁有這樣的球員是球團的幸運，貝爾也透露，李政厚的球衣銷量已成為隊內暢銷商品，未來不排除與聯盟討論，積極促成巨人隊在亞洲、甚至韓國進行比賽的可能性。

2024年10月上任的球團總裁、前MLB明星捕手波西（Buster Posey）則分享，前一日曾與KBO總裁會面，對方對棒球的熱情令他印象深刻，「韓國棒球仍在持續成長，未來一定還會出現更多像李政厚這樣的球員。」

隨著新任教練團到位、球團高層高度肯定，加上亞洲市場布局逐步成形，李政厚在2026賽季的定位與表現，不僅攸關巨人戰績，也被視為連結MLB與亞洲棒球的重要關鍵之一。

關鍵字： MLB舊金山巨人李政厚

