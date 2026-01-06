快訊／已2個月沒比賽！喬科維奇卻突然宣布退出阿德雷得賽

▲塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）宣布退出阿德雷得賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

38歲的塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）6日突然宣布，由於自己身體狀況還未達到參賽標準，將退出下週開打的阿德雷得國際賽（2026 Adelaide International），目前已將所有重心轉移放在備戰澳洲網球公開賽，目標是奪下個人生涯第11座澳網冠軍，以及破紀錄的第25座大滿貫金盃。

喬科維奇自2025年11月初在雅典希臘錦標賽決賽擊敗穆塞蒂（Lorenzo Musetti）後，就沒有再參加正式巡迴賽，隨後，他也以肩傷為由，連續第二年宣布缺席ATP年終總決賽。截至目前，他已有近兩個月沒有參加正式比賽，過去喬科維奇曾在2007、2023奪下阿德雷得賽男單冠軍，外界原以為他會以此為接下來要登場的澳網來暖身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料6日稍早，喬科維奇卻突然在社群媒體PO出限動，寫道「致所有在阿德雷得的球迷，非常遺憾，我的身體狀況還沒準備好參加下週的阿德雷得國際賽，我自己也感到非常失望，因為兩年前在那裡奪冠的記憶真的非常美好，原本真的很期待重回那裡，在那裡打球有家一樣的感覺，我現在的重心都將放在備戰澳網上，期待很快抵達墨爾本，並與所有澳洲球迷們見面。」

回顧2025年，喬科維奇在四大滿貫賽事中表現都相當穩定，全部打入4強，但卻都沒能再進一步奪冠，從2023年美國網球公開賽後，就陷入一段時間相當長的大滿貫冠軍荒，不過儘管如此，他在2025年仍贏得日內瓦及雅典兩座ATP巡迴賽冠軍，將個人生涯總冠數推進至101座。

而在宣布退出阿德雷得賽事的前一天，喬科維奇其實才剛拋出震撼彈，宣布將與他共同創立的職業網球球員協會（PTPA）分道揚鑣，該協會旨在為運動員爭取更多資金與影響力，但喬科維奇表示，他對協會的透明度、治理，以及自己聲音與形象如何被代表感到擔憂。

2026年澳洲網球公開賽將於1月18日至2月1日在墨爾本公園登場，屆時喬科維奇是否能挑戰衝擊破紀錄的第25座大滿貫金盃，將是外界最關注的焦點。