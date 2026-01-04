運動雲

>

日職「千安百轟」島內宏明引退感性告白　曾拿打點王、最多安打

▲島內宏明。（圖／記者楊舒帆攝）

▲島內宏明。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷲4日正式宣布，外野手島內宏明將告別球員生涯、正式引退。35歲的島內去年球季結束後遭到球團列為戰力外，最終決定卸下球衣。他感性表示：「雖然有過艱難的時期，但能在樂天金鷲打球是我的驕傲，真的非常感謝大家。」

島內出身石川縣星稜高校，畢業於明治大學，2011年選秀第6指名加入樂天。他在2013年出賽97場，協助球隊拿下隊史首次聯盟封王與日本一，逐漸站穩一軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入主力期後，島內從2016年至2023年連8季出賽破百，成為球隊固定班底。2021年他單季轟出21支全壘打、並奪下打點王；2022年再以最多安打登頂，並拿下最佳九人，曾是樂天打線重要火力之一。

不過近年島內受傷勢與狀態起伏所困，2024年僅出賽40場，去年更只在一軍出賽5場、未敲安打，且自5月28日對西武之戰後便未再於一軍出賽。生涯累積出賽1268場，敲出1174安、打擊率2成72，另有104轟、553分打點，為樂天14年生涯畫下句點。

島內在引退聲明中提到，「剛踏入職棒時，我曾覺得自己來到了一個極其嚴苛的世界。即便如此，我仍能夠打滿14年的職業生涯，這一切都要感謝隊友、監督、教練、球團工作人員，以及始終溫暖支持我的球迷們。雖然經歷過艱難的時期，但能在樂天金鷲打球，是我最大的驕傲。衷心感謝大家。」

關鍵字： 標籤:樂天金鷲島內宏明職棒引退日本職棒打擊王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探　葉詠捷也換跑道

雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探　葉詠捷也換跑道

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

熱門新聞

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可求婚成功

2岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

3CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

4王世堅開球　特攻吞敗裁判遭噓爆

5中信兄弟PS成員邊荷律父親辭世

最新新聞

1李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

2樂天金鷲日職千安強打島內宏明引退

3戴維斯恐被交易？獨行俠目標鎖定這兩位

4CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

5高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366