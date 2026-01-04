日職「千安百轟」島內宏明引退感性告白　曾拿打點王、最多安打

▲島內宏明。（圖／記者楊舒帆攝）

樂天金鷲4日正式宣布，外野手島內宏明將告別球員生涯、正式引退。35歲的島內去年球季結束後遭到球團列為戰力外，最終決定卸下球衣。他感性表示：「雖然有過艱難的時期，但能在樂天金鷲打球是我的驕傲，真的非常感謝大家。」

島內出身石川縣星稜高校，畢業於明治大學，2011年選秀第6指名加入樂天。他在2013年出賽97場，協助球隊拿下隊史首次聯盟封王與日本一，逐漸站穩一軍。

進入主力期後，島內從2016年至2023年連8季出賽破百，成為球隊固定班底。2021年他單季轟出21支全壘打、並奪下打點王；2022年再以最多安打登頂，並拿下最佳九人，曾是樂天打線重要火力之一。

不過近年島內受傷勢與狀態起伏所困，2024年僅出賽40場，去年更只在一軍出賽5場、未敲安打，且自5月28日對西武之戰後便未再於一軍出賽。生涯累積出賽1268場，敲出1174安、打擊率2成72，另有104轟、553分打點，為樂天14年生涯畫下句點。

島內在引退聲明中提到，「剛踏入職棒時，我曾覺得自己來到了一個極其嚴苛的世界。即便如此，我仍能夠打滿14年的職業生涯，這一切都要感謝隊友、監督、教練、球團工作人員，以及始終溫暖支持我的球迷們。雖然經歷過艱難的時期，但能在樂天金鷲打球，是我最大的驕傲。衷心感謝大家。」