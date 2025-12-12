吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

▲吳俊良。（圖／統一球團提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）近日接獲前中職投手教練吳俊良執教的長沙旺旺黑皮棒球俱樂部申請，考量賽事備戰時間與長期本土人才培育規畫，決定延後參加CPB2026賽季立春聯賽。

CPB聯賽於上月26日在深圳舉行選秀會，5支球隊總教練名單隨之曝光，分別為長沙旺旺黑皮吳俊良、福州海峽呂文生、深圳藍襪張寶樹、上海正大龍具臺晟、廈門海豚蔡東誌；其中長沙旺旺黑皮在「超級輪」第2輪指名的王詩聰，為前中職富邦悍將外野手，備受關注。

然而，距離立春聯賽正式點燃戰火僅剩不到一個月，CPB聯盟近日接獲長沙旺旺黑皮球團來函，說明球隊考量整體備戰進度與長期本土戰力養成方向，決定調整參賽時程，暫緩投入2026年賽季立春聯賽；聯盟在與球團多方溝通後，最終接受並同意該項安排。

聯盟指出，長沙旺旺黑皮雖未列入立春聯賽出賽名單，但球隊仍將維持既定訓練計畫，同時透過觀摩立春聯賽進行情蒐與經驗累積，將重心放在陣容整合與選手養成，為2026年夏至聯賽登場提前布局。

針對選秀球員與相關制度，CPB也一併說明後續處理方式。凡於11月26日選秀會中獲長沙旺旺黑皮指名的球員，仍可依流程與球團進行合約洽談；若最終未完成簽約，該名球員將無法於2026年夏至聯賽出賽，需待2027年賽季重新參與選秀程序。至於已完成簽約與註冊的選手，聯盟與球團將尊重個人意願，評估是否於立春聯賽期間以租借形式加入其他參賽隊伍。

聯盟也坦言，隨著參賽隊伍調整，立春聯賽整體賽程將進行必要修正，不過開幕時間仍維持在2026年1月1日不變，相關細節將另行對外公布；CPB聯盟同時向其餘參賽球隊及關注賽事的球迷表達歉意，並強調將持續強化賽事規畫與執行品質，確保聯盟運作穩定推進。