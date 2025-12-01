運動雲

>

辜仲諒力挺女棒！承諾「隨時可用洲際球場」　憶台日爭冠深受感動

▲▼中華棒協理事長辜仲諒力挺女子棒球。（圖／中國信託提供）

▲中華棒協理事長辜仲諒力挺女子棒球。（圖／中華棒協提供）

記者游郁香／綜合報導

2025 年台灣女子棒球聯賽昨日在台中洲際棒球場劃下句點，13支隊伍歷經數個月角逐，最終由開曼英利隊奪冠，由副總統蕭美琴親自頒獎，她強調熱愛棒球不分男女，期望女子棒球未來在台灣茁壯發展；中華棒協理事長辜仲諒也大力支持，承諾台中洲際棒球場「隨時歡迎」女棒隊使用。

閉幕典禮「星光熠熠」，包括副總統蕭美琴、中職會長蔡其昌、中華棒協理事長辜仲諒、運動部次長鄭世忠與多位民代皆到場，並共同見證U16女子棒球代表隊正式成軍，象徵台灣女棒邁向新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭美琴親自頒發冠軍獎盃，並在致詞時回憶起20多年前推動女棒的艱辛。當年女子棒球協會第一次申請租借天母球場時，外界普遍質疑「女生真的能打棒球嗎？」甚至誤以為是壘球隊。如今不同於過去的刻板眼光，女棒獲得更多支持，她也提到黑豹旗已有超過300位女性選手參與。

▲▼中華棒協理事長辜仲諒力挺女子棒球。（圖／中國信託提供）

▲女子棒球聯賽昨日畫下完美句點。（圖／中華棒協提供）

棒協理事長辜仲諒也再次展現對女棒的全力支持。他承諾，只要需要，永遠歡迎女棒隊使用洲際球場。他特別提到，今年亞洲女棒錦標賽，台灣與日本爭冠，台灣雖是業餘隊伍，卻打出不輸職業隊的內容，讓他深受感動。

辜仲諒指出，目前台灣女棒世界排名第5、亞洲第2，僅次於日本，實力已站上國際舞台。他也鼓勵選手們持續前進，只要不放棄，就一定有機會縮短與世界最強的差距。

台灣女子棒球推廣協會榮譽理事長、立委吳思瑤也分享，女棒聯賽短短6年從5隊成長至13隊，是性別平權在體育領域的最佳證明。她期待中央成立運動部後，能投入更多資源，並透過體育提升台灣的國際能見度。

台中市副市長黃國榮則透露，目前台中僅有一支女子棒球隊，市府將研議增設隊伍與基層培訓，讓在地女棒發展更為健全。

▲▼中華棒協理事長辜仲諒力挺女子棒球。（圖／中國信託提供）

▲辜仲諒承諾女棒隊隨時可借用洲際球場。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球女子棒球辜仲諒洲際棒球場HOYA女子棒球聯賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

【國道跳車哥險遭輾】全車4人只有他挨罰　警曝真相！

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

最新新聞

1旅日好手簡子傑破高懸23年全國紀錄

2SGA連93場轟破20分　雷霆開季20勝1敗

3美媒解析今井達也潛力

4中信盃黑豹旗設「黑豹獎」致敬幕後推手

5U19籃球聯盟　安康國中惜敗錦和仍有收穫

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366