辜仲諒力挺女棒！承諾「隨時可用洲際球場」　憶台日爭冠深受感動

▲中華棒協理事長辜仲諒力挺女子棒球。（圖／中華棒協提供）

記者游郁香／綜合報導

2025 年台灣女子棒球聯賽昨日在台中洲際棒球場劃下句點，13支隊伍歷經數個月角逐，最終由開曼英利隊奪冠，由副總統蕭美琴親自頒獎，她強調熱愛棒球不分男女，期望女子棒球未來在台灣茁壯發展；中華棒協理事長辜仲諒也大力支持，承諾台中洲際棒球場「隨時歡迎」女棒隊使用。

閉幕典禮「星光熠熠」，包括副總統蕭美琴、中職會長蔡其昌、中華棒協理事長辜仲諒、運動部次長鄭世忠與多位民代皆到場，並共同見證U16女子棒球代表隊正式成軍，象徵台灣女棒邁向新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭美琴親自頒發冠軍獎盃，並在致詞時回憶起20多年前推動女棒的艱辛。當年女子棒球協會第一次申請租借天母球場時，外界普遍質疑「女生真的能打棒球嗎？」甚至誤以為是壘球隊。如今不同於過去的刻板眼光，女棒獲得更多支持，她也提到黑豹旗已有超過300位女性選手參與。

▲女子棒球聯賽昨日畫下完美句點。（圖／中華棒協提供）

棒協理事長辜仲諒也再次展現對女棒的全力支持。他承諾，只要需要，永遠歡迎女棒隊使用洲際球場。他特別提到，今年亞洲女棒錦標賽，台灣與日本爭冠，台灣雖是業餘隊伍，卻打出不輸職業隊的內容，讓他深受感動。

辜仲諒指出，目前台灣女棒世界排名第5、亞洲第2，僅次於日本，實力已站上國際舞台。他也鼓勵選手們持續前進，只要不放棄，就一定有機會縮短與世界最強的差距。

台灣女子棒球推廣協會榮譽理事長、立委吳思瑤也分享，女棒聯賽短短6年從5隊成長至13隊，是性別平權在體育領域的最佳證明。她期待中央成立運動部後，能投入更多資源，並透過體育提升台灣的國際能見度。

台中市副市長黃國榮則透露，目前台中僅有一支女子棒球隊，市府將研議增設隊伍與基層培訓，讓在地女棒發展更為健全。

▲辜仲諒承諾女棒隊隨時可借用洲際球場。（圖／中華棒協提供）